iPhone 14 Max z najlepszą baterią w nowej serii smartfonów Apple'a

Firma Apple za niecałe trzy miesiące zaprezentuje cztery nowe smartfony. Właśnie pojawiły się nowe informacje na temat pojemności baterii w tych urządzeniach. Największy akumulator ma trafić do iPhone'a 14 Max.

Powoli zbliżamy się do premiery tegorocznych smartfonów Apple'a z serii iPhone 14. Do tej pory dowiedzieliśmy się, jak te urządzenia będą wyglądać oraz część ich specyfikacji. Teraz przyszedł czas na zasilające je akumulatory. Najpojemniejszy akumulator ma trafić do iPhone'a 14 Max, który pojawi się w miejsce wycofywanego modelu mini.

Nowszy nie znaczy pojemniejszy

Z danych opublikowanych na Twitterze przez użytkownika kryjącego się pod nazwą ShrimpApplePro wynika, że Apple w tym roku zastosuje następujące pojemności akumulatorów:

3279 mAh w 6,1-calowym iPhonie 14,

w 6,1-calowym iPhonie 14, 4325 mAh w 6,7-calowym iPhonie 14 Max,

w 6,7-calowym iPhonie 14 Max, 3200 mAh w 6,1-calowym iPhonie 14 Pro,

w 6,1-calowym iPhonie 14 Pro, 4323 mAh w 6,7-calowym iPhonie 14 Pro Max.

Jeśli powyższe informacje się sprawdzą, będzie to oznaczać, że tylko najdroższy iPhone 14 Pro Max będzie miał akumulator o nieco mniejszej pojemności niż jego poprzednik. iPhone 13 Pro Max ma baterię o pojemności 4373 mAh. W przypadku pozostałych modeli (oprócz iPhone'a 14 Max, który nie ma poprzednika) możemy się spodziewać wzrostu pojemności źródła energii o kilkadziesiąt mAh.

Oficjalna prezentacja iPhone'ów 14 ma się odbyć 13 września 2022 roku.

