iOS 16. Czy twój iPhone go dostanie? Co z Apple Watch, iPadem i Makiem?

Apple zaprezentował nowe wersje systemów operacyjnych dla swoich urządzeń, ale nie każdy będzie mógł liczyć na aktualizację. Lista niewspieranych urządzeń właśnie się powiększyła.

Zgodnie z wcześniejszą tradycją, podczas konferencji otwierającej wydarzenie WWDC 2022 firma Apple pokazała najnowsze wersje swoich systemów operacyjnych dla smartfonów, tabletów, zegarków i komputerów. Przy okazji poznaliśmy też listę urządzeń, dla których nowe oprogramowanie będzie dostępne. Jest ona długa, ale powiększyło się również grono sprzętów, których użytkownicy będą musieli obejść się smakiem.

iOS 16

Na aktualizację oprogramowania do iOS 16 będą mogli liczyć posiadacze smartfonów z serii iPhone 8 lub nowszych. Oznacza to, że nowego systemu nie otrzymają już posiadacze takich urządzeń, jak iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus i iPhone SE (pierwszej generacji). Lista iPhone'ów, które aktualizację otrzymają, wciąż jest jednak długa i obejmuje modele:

iPadOS 16

Niektórzy uważają, że iPadOS 16 to bardziej znacząca aktualizacja niż iOS 16. To przede wszystkim z powodu możliwości tworzenia na ekranach iPadów nakładających się okien, których rozmiary będzie można łatwo zmieniać. Tabletom firmy Apple będzie więc jeszcze bliżej do laptopów. Nowość ta nie trafi jednak już na p[okłady urządzeń iPad Air 2 oraz iPad mini 4. iPadOS 16 będzie dostępny dla takich urządzeń, jak:

iPad Pro 12,9 cala (generacje 1 - 4),

iPad Pro 11 cali (generacje 1 - 2),

iPad Pro 10,5 cala,

iPad Pro 9,7 cala,

iPad (generacje 5 - 7),

iPad mini (5. generacji),

iPad Air (3. generacji).

watchOS 9

Najnowsza wersja oprogramowania na zegarki firmy Apple będzie wymagała posiadania iPhone'a z systemem iOS 16 (czyli iPhone'a 8 lub nowszego). Do tego oczywiście będzie również potrzebny Apple Watch Series 4 lub nowszy, w tym również Apple Watch SE.

macOS Ventura

Apple produkuje również komputery, które również doczekają się nowego systemu operacyjnego. macOS Ventura trafi na pokłady następujących urządzeń:

iMac (modele z 2017 roku i nowsze),

Mac Pro (modele z 2017 roku oraz 2019 roku i nowsze),

Mac mini (modele z 2018 roku i nowsze),

MacBook Air (modele z 2018 roku i nowsze),

MacBook (modele z 2017 roku i nowsze),

MacBook Pro (modele z 2017 roku i nowsze).

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Apple, engadget