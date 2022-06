iOS 16 oficjalnie. Jedna funkcja może zatrząść bankowością

Na dzisiejszej konferencji dla deweloperów – WWDC22 – firma Apple zaprezentowała nową wersją systemu iOS 16, a także jego wariantu dla tabletów – iPadOS 16. Zmiany objęły wygląd systemu, a także przyniosły nowe rozwiązania dotyczące płatności, bezpieczeństwa czy nawigacji.

Nowy iOS 16 wprowadza całkiem przeprojektowany ekran blokady. Nowością są w pełni personalizowane widżety, które można dowolnie dostosować do swoich potrzeb, zmieniając na przykład wzór zegarka, fonty, kolory itd.

Elementy ekranu można przestawiać, a także dodawać nowe, na przykład widżety kalendarza, pogody, stanu baterii i innych elementów szybkiego dostępu. By wprowadzić zmiany, wystarczy przytrzymać ekran w wybranym miejscu.

Użytkownik będzie mógł tworzyć dowolne zestawy zmiennych ekranów blokady ze zdjęciami z galerii i stosować ten, który akurat ma ochotę używać. Korzystając z synchronizowanej między urządzeniami funkcji Focus, będzie także zarządzać, co ma się wyświetlać na ekranie blokady.

W iOS 16 będzie można ustawić aktualizowaną na bieżąco tapetę pogodową albo na przykład wybrać tapetę astronomiczną z widokiem na Ziemię, Księżyc i układ słoneczny.

Zmieniły się także powiadomienia – pojawiają się na dole ekranu w formie harmonijki 3D. Dzięki nowemu API dostępnego dla twórców aplikacji można tam wyświetlać informacje napływające na żywo z zewnętrznych źródeł, na przykład wyniki rozgrywanych właśnie meczów. Nie zabrakło wygodnego sterowania muzyką.

Korzystając z udostępnionego przez Apple zestawu WidgetKit, programiści mogą dostosować swoje aplikacje do nowego systemu widżetów na ekranie blokady, by w dniu premiery systemu dla użytkowników, można było już się cieszyć ta nowością.

Nowe opcje wiadomości

Zmiany objęły też aplikację do wiadomości. W iMessage można edytować wysłane wiadomości i cofać je, a także oznaczać rozmowy jako nieprzeczytane, aby wrócić do nich później. Nowa opcja „Shared with You” wprowadza dodatkowe opcje dzielenia się treściami, a dzięki SharedPlay można łatwo dzielić się odtwarzanymi właśnie multimediami podczas rozmów tekstowych albo głosowych.

Kolejną nowością jest możliwość pisania i dyktowania tekstu wiadomości z poziomu jednego interfejsu, zamiennie, bez przełączania się. Usprawnia to wpisywanie treści.

Zapłać później w Apple Pay

Nowe funkcje objęły także aplikację Wallet – by użytkownicy mogli w jeszcze większym stopniu przenieść tam cyfrowe odpowiedniki fizycznych przedmiotów jak karty i klucze.

Dzięki Apple Pay Later użytkownik może podzielić swoje opłaty za zakupy lub usługi na cztery części płatne bez dodatkowych kosztów, rozłożone na maksymalnie sześć tygodni. Wszystko odbywa się za pomocą aplikacji Apple Pay, nie trzeba przy tym w żaden sposób prosić sprzedawcy o rozdzielenie płatności. Opcja ma być dostępna wszędzie tam, gdzie działa Apple Pay, ale nie wiadomo, na jakich rynkach poza USA zostanie zaimplementowana.

Osoby, które kupują w internecie, będą mogły także poprzez Wallet śledzić status zamówień. Apple obiecuje, że z funkcji będzie można skorzystać w milionach platform sprzedaży.

Kuczami czy kartami zebranymi w aplikacji Wallet będzie się można łatwo dzielić z innymi użytkownikami, na przykład za pomocą e-maila.

Więcej funkcji map

W iOS 16 rozbudowane zostały także mapy. Nowa, bogatsza wizualnie wersja Apple Maps dostępna będzie w 11 nowych krajach, wśród których nie ma jednak Polski. W 6 nowych miastach w USA można wyświetlać rozbudowany tryb z widokiem 3D.

Nowością jest „Multistop routing” – opcja łatwego ustawienia dodatkowych punktów postoju lub przjeazdu (do 15) do trasy nawigacji, ręcznie albo za pomocą Siri – w tym drugim przypadku podczas jazdy. Trasę można wcześniej zaplanować na komputerze Mac i wysłać plan podroży do iPhone’a.

Będzie bezpieczniej

Sporo zmian dotyczy też spraw bezpieczeństwa. Nowe tryby ułatwiają wygodne zarządzanie treściami dla dzieci, na przykład tym, co oglądają lub w co grają. Dziecko będzie mogło za pomocą wiadomości tekstowej poprosić o czasowy dostęp do wybranej gry lub filmu.

Ciekawą nowością są dodatkowe opcje prywatności osobiste. Nowa sekcja w ustawieniach „Safety check” pozwala kilkoma dotknięciami ekranu awaryjnie zresetować dostęp do wrażliwych danych, np. lokalizacji, kalendarza, aktywności czy zdjęć innym osobom lub aplikacjom w razie zagrożenia. Jest to pomyślane głównie jako pomoc w sytuacji przemocy domowej, gdy użytkownik jest molestowany lub atakowany w inny sposób przez bliskich albo znajomych.

Galeria dla rodziny

Użytkownicy iPhone’ów, którzy robią dużo zdjęć, będą się mogli nimi dzielić w osobnej, chmurowej galerii iCloud Shared Photo Library. To rozwiązania stworzone jest dla grupy użytkowników (do 5), na przykład rodziny.

Dodane tam zdjęcia będą od razu widoczne dla wszystkich. Użytkownicy będą mogli udostępniać istniejące zdjęcia ze swoich bibliotek osobistych lub udostępniać je na podstawie daty albo osób na zdjęciach. Co więcej, zdjęcie do współdzielonej galerii będzie można wysłać od razu z aparatu, podczas robienia zdjęcia. .

Źródło zdjęć: Apple