Apple Watche dalej dominują, ale Samsung i Huawei nie narzekają

Apple dalej jest na tronie rynku inteligentnych zegarków. Zażarta walka trwa o drugie i trzecie miejsce podium. Tam znaleźli się Samsung i Huawei.

Apple jest niepodzielnym królem na rynku tabletów i inteligentnych zegarków. To potrójnej korony brakuje mu tylko smartfonów, tam jednak rządzi Samsung. Okazuje się, ze Amerykanie powiększyli swój udział na rynku smartwatchy. Samsung i Huawei też nie mają się czego wstydzić.

Apple na tronie, Samsung ze srebrem, Huawei z brązem

Apple odpowiadał w pierwszym kwartale 2022 za 36,1% rynku. To wzrost z 35,9% w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na drugie miejsce wskoczył Samsung. Koreańczycy urośli z 7,8% do 10,1% udziału w rynku. Na trzecie miejsce spadł Huawei, którego udział spadł z 8,1% do 7,2%. Chińczycy mogą jednak mówić o sukcesie. Na rynku tabletów i zegarków trzymają swoją pozycję, czego nie można mówić o smartfonach.

Potem zaczyna się drobnica. W przedziale od 2,7% do 5% udziału w rynku jest pięć różnych marek. Wspomnijmy o dwóch największych. Xiaomi zastąpił na czwartej pozycji Garmina. Pierwsza marka urosła z 3,4% do 5%. Drudzy spadli z 4,5 do 4,3%.

Sprzedaż jako taka wzrosła we wszystkich regionach świata poza Europą. Tutaj winnym jest wojna na Ukrainie, która zatrzymała szlaki handlowe. Na Starym Kontynencie sprzedaż pozostała na takim samym poziomie co rok temu. W ogólnej sprzedaży spadł jednak udział trzech największych rynków: Ameryki Północnej, Chin i Europy. Wygląda na to, że po zegarki tłumnie ruszyła Ameryka Południowa, Afryka i Indie.

