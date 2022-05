Wtedy pojawi się iPhone 14, trzy Apple Watche i AirPodsy. Znamy datę

Kiedy oficjalnie zadebiutują nowe iPhone'y? Bardzo dobre pytanie. Według dotychczasowych doniesień nowe telefony iPhone 14 powinny się pojawić 13 września. Wtedy też zobaczymy nowe zegarki Apple Watch i słuchawki AirPods Pro 2.

Premiera nowych iPhone'ów to jeden z najważniejszych dni w całym segmencie mobilnym. Trzeba to przyznać, nawet jak sami nie należymy do szczególnych fanów tej marki. Apple tradycyjnie organizuje swoje wielkie konferencje prasowe we wrześniu. Wtedy też oficjalnie debiutują najnowsze iPhone'y. W tym roku nie będzie inaczej. Teraz poznaliśmy przewidywaną datę premiery.

iPhone 14 już 13 września. Nie będzie sam

Według najnowszych doniesień do wielkiego debiutu powinno dojść 13 września. Wtedy też pojawią się nowe smartfony: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max. Według dotychczasowych informacji ceny mają się zaczynać kolejno od: 799 dolarów, 899 dolarów, 1099 dolarów i 1199 dolarów. Ciekawe są przecieki, że dwa tańsze modele dostaną układy A15, a dopiero dwa droższe dostaną układ A16.

Apple wtedy też ma pokazać trzy nowe zegarki Apple Watch. Pojawi się wtedy seria 8. Zobaczymy tam też modele SE i Extreme Edition. Wreszcie powinniśmy też zobaczyć słuchawki Apple AirPods Pro 2. Mają być one prawdziwą rewolucją i przynieść całkowicie nową jakość dźwięku. Tyle z zamiarów Apple'a. Zobaczymy jak wyjdzie.

