Apple oferuje pracę w Polsce. Poszukiwany menedżer

Apple szuka w Polsce bardzo ważnego pracownika, który stanąłby na czele działu PR. Czy to oznacza, że firma z Cupertino przestanie traktować nas jak kraj trzeciego świata?

Apple niemal od zawsze traktowało Polskę trochę po macoszemu. Na przykład nigdy nie mieliśmy oficjalnego polskiego przedstawiciela. Wkrótce ma to się zmienić, bo firma z Cupertino właśnie szuka takiej osoby.

Apple szuka polskiego PR Menadżera

Na stronie Apple pojawiła się kilka dni temu nowa oferta pracy. Wynika z niej, że firma tworząca iPhone'y i iPady zamierza w naszym kraju zatrudnić PR Menadżera. Ten ma być zatrudniony w Warszawie, w dziale komunikacji korporacyjnej i odpowiadać przed regionalnym kierownikiem. Dodatkowo polski menadżer ma współpracować z amerykańskimi i innymi, międzynarodowymi PR-owcami.

A jakie Apple stawia przed kandydatem warunki? Te wydają się odpowiednie do stanowiska. To między innymi doskonała znajomość zarówno języka polskiego, jak i angielskiego, co najmniej 7-letnie doświadczenie w PR lub dziennikarstwie, znajomość rynku mediów, w tym także społecznościowych, dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania kilkoma projektami jednocześnie. Ofertę znajdziecie na stronie Apple.

Samo to, że Apple planuje zatrudnić polskiego PR Menadżera to już duże wydarzenie. W końcu będziemy mieli regionalnego przedstawiciela.

Źródło zdjęć: Lifestyle Travel Photo / Shutterstock.com