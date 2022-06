Apple uratował 1,5 mld dolarów, blokując podejrzane transakcje

Stany Zjednoczone oraz Unia Europejska chcą ograniczyć praktyki antykonkurencyjne firmy Apple, a tymczasem amerykański gigant pochwalił się, że App Store zatrzymał nieuczciwe transakcje o wartości prawie 1,5 miliarda dolarów.

Aplikacje na smartfony powstają nie tylko po to, by spełnić oczekiwania użytkowników tych urządzeń. Część z nich jest tworzona tylko po to, by dać zarobić ich twórcom lub zleceniodawcom. Są one źródłem oszustw i wyłudzeń pieniędzy, zatem nie powinny mieć swobodnego dostępu do sklepów z aplikacjami, takich jak App Store czy Google Play.

Firma Apple jest znana między innymi z tego, że stosuje dosyć drakońskie zasady w sklepie App Store, dotyczące między innymi płatności w aplikacjach. Choć regulatorzy amerykańscy i unijni chcieliby, aby gigant z Cupertino nieco złagodził swoje zasady, producent iPhone'ów odrzuca te propozycje, tłumacząc to obawami o prywatność użytkowników.

Z opublikowanego komunikatu prasowego Apple'a wynika, że między innymi dzięki tym drakońskim zasadom w 2021 roku udało się firmie zablokować w App Store podejrzane transakcje o wartości niemal 1,5 mld dolarów. Apple twierdzi też, że zatrzymał ponad 1,6 miliona ryzykownych lub podatnych na ataki aplikacji i aktualizacji aplikacji, które mogły oszukać użytkowników produktów amerykańskiej firmy. Apple szczyci się tym, że według niezależnych ekspertów ds. bezpieczeństwa, App Store jest najbezpieczniejszym miejscem do znajdowania i pobierania aplikacji.

App Store a bezpieczeństwo użytkowników

Firma Apple opublikowała w swoim raporcie kilka danych statystycznych dotyczących tego, w jaki sposób App Store dba o bezpieczeństwo użytkowników. 2021 rok wyglądał tak:

34,5 tys. aplikacji odrzuconych przez zespół ds. przeglądu aplikacji z powodu ukrytych i nieudokumentowanych funkcji,

157 tys. aplikacji odrzuconych, ponieważ uznano je za spam, podróbki lub wprowadzające w błąd,

343 tys. aplikacji odrzuconych z powodu żądania większej ilości danych użytkownika niż potrzeba i niewłaściwego przetwarzania już zebranych danych,

94 mln recenzji i ponad 170 mln ocen zablokowanych za niespełnienie standardów moderacji,

610 tys. recenzji usuniętych po publikacji z powodu obaw konsumentów,

63,5 tys. nielegalnych aplikacji znalezionych i zablokowanych w pirackich witrynach sklepowych,

3,3 mln skradzionych kart - nie można ich wykorzystać do dokonywania potencjalnie oszukańczych zakupów,

118 mln prób twórców kont odrzuconych za wyświetlane wzorce oszukańczych lub obraźliwych działań.

Jak widać drakońskie zasady stosowane przez firmę Apple nie zawsze są złe.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Apple