Apple może mieć problemy w Europie. Chodzi o Apple Pay i NFC

Komisja Europejska sprawdza, czy firma Apple łamie europejskie prawo, ograniczając konkurencyjnym w stosunku do Apple Pay portfelom na dostęp do modułu NFC, pozwalającego na zbliżeniowe płacenie iPhonem.

Firma Apple została poinformowana przez Komisję Europejską o jej poglądzie, ze amerykański gigant nadużywa swojej dominującej pozycji na rynku portfeli mobilnych na urządzeniach z systemem iOS. Chodzi o to, że za pomocą iPhone'ów można płacić zbliżeniowo dzięki wbudowanemu modułowi NFC, ale dostęp do tego ma tylko aplikacja Apple Pay.

Komisja kwestionuje decyzję Apple'a o uniemożliwieniu twórcom konkurencyjnych portfeli dostępu do niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania (dane wejściowe NFC) na swoich urządzeniach.

Płatności mobilne odgrywają szybko rosnącą rolę w naszej gospodarce cyfrowej. Dla integracji europejskich rynków płatności ważne jest, aby konsumenci korzystali z konkurencyjnego i innowacyjnego krajobrazu płatności. Mamy oznaki, że Apple ograniczył dostęp stron trzecich do kluczowych technologii niezbędnych do opracowania konkurencyjnych rozwiązań portfela mobilnego na urządzeniach Apple. W naszym pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń wstępnie stwierdziliśmy, że Apple mogło ograniczyć konkurencję, z korzyścią dla własnego rozwiązania Apple Pay. Jeśli takie zachowanie zostanie potwierdzone, będzie niezgodne z naszymi zasadami konkurencji.

– powiedziała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej

Wstępny pogląd Komisji Europejskiej jest taki, że dominująca pozycja firmy Apple na rynku portfeli mobilnych w jego systemie operacyjnym iOS ogranicza konkurencję, rezerwując dostęp do technologii NFC dla Apple Pay. Ma to negatywny wpływ na konkurencję i prowadzi do mniejszej innowacyjności i mniejszego wyboru dla konsumentów w zakresie portfeli mobilnych na iPhone'ach. W przypadku potwierdzenia, takie zachowanie naruszałoby art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE, Treaty on the Functioning of the European Union), który zakazuje nadużywania pozycji dominującej na rynku.

Komisja Europejska informuje jednocześnie, że wysłanie pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń nie przesądza o wyniku dochodzenia.

Źródło zdjęć: DenPhotos / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Komisja Europejska