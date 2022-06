Apple WatchOS 9 – więcej opcji sportowych i zdrowotnych

Podczas dzisiejszej konferencji dla deweloperów, WWDC22, firma Apple przedstawiła również mocno odświeżony, zegarkowy watchOS 9. Wśród nowości znalazły się zaawansowane wskaźniki sportowe i nowe opcje analizy stanu organizmu.

WatchOS 9 to zapowiedź zmian, które pojawią się w odpowiednim czasie w Apple Watchach. Jest ich sporo, a dotyczą one zarówno wyglądu, jak i nowych funkcji zdrowotnych oraz sportowych.

Dzięki WatchOS 9 użytkownicy Apple Watch będą mieli teraz do wyboru więcej tarcz zegarka, z bogatszymi komplikacjami, które zapewniają więcej informacji i możliwości personalizacji. Nowością jest cztery ruchome tarcze. Pierwsza z nich to tarcza astronomiczna, pokazująca Ziemię z kosmosu i to, jak się zmienia w cyklu dobowym. Inna nowa tarcza to kalendarz księżycowy, dla tych, którzy chcą mieć podgląd zmian faz. Młodsi docenia za to animowaną tarczę z ruchomymi cyferkami, a miłośnicy klasyki – tarczę jak z tradycyjnego zegarka, w której można zmieniać kształt cyfr, kręcąc koronką.

WatchOS 9 wprowadza też zmiany w interfejsie i menu. Aktywne aplikacje będą przypięte w Docku dla łatwiejszego dostępu, pojawią się nowe okienka powiadomień i interfejs obsługi Siri.

Więcej opcji sportowych

Aktualizacji doczekała się aplikacja Trening, w której dostępne są zaawansowane wskaźniki pomiaru wydajności i pola danych – Apple przekonuje, że powstały dzięki współpracy z profesjonalnymi sportowcami. Biegacze skorzystają z edytowalnych stref tętna, rozbudowanych treningów interwałowych z opcją planów niestandardowych, są też nowe alerty, w tym dotyczące tempa, mocy, tętna i kadencji.

Triathloniści otrzymują nowy typ treningu Multisport, który automatycznie przełącza się między dowolną sekwencją treningów pływackich, jazdy na rowerze i biegania. Jest to możliwe dzięki czujnikom ruchu, które rozpoznają wzorce ruchu.

Pojawią się też nowe wskaźniki treningowe, w tym długość kroku, czas kontaktu z podłożem i oscylacja pionowa. Dane te pojawiają się w podsumowaniu aplikacji Fitness oraz w aplikacji Zdrowie. Ulepszone zostały także treningi pływackie.

Nowości dla zdrowia

Usprawnione zostały również funkcje śledzenia snu, w tym pogłębione śledzenia faz. Korzystając z akcelerometru i czujnika tętna, Apple Watch może wykryć, kiedy użytkownicy są w fazie REM, snu płytkiego lub głębokiego. Po śnie będzie można przeanalizować dodatkowe dane snu jak tętno i oddech.

Odnowiona aplikacja EKG, która wykrywa nieregularny rytm serca, może nie tylko zidentyfikować oznaki migotania przedsionków (AFib), ale także umożliwia pogłębioną analizę tego schorzenia. Użytkownik będzie mógł przeglądać historię AFib, będzie dostawał cotygodniowe podsumowania, będzie też opcja wyeksportowania danych w PDF, by udostępnić te informacje lekarzom.

WatchOS 9 zapewni także ułatwienie osobom, które stale przyjmują leki. Użytkownik będzie mógł łatwo zarządzać listą medykamnetów, witamin oraz suplementów i tworzyć harmonogramy ich przyjmowania. Gdy ktoś zapomni o terminie, zegarek przypomni o tym.

Wszystkie te dane o stanie zdrowia są szyfrowane, więc pozostają bezpieczne nawet w razie synchronizacji do iCloud.

Funkcja Apple Watch Mirroring pomaga użytkownikom zdalnie kontrolować zegarek ze sparowanego iPhone'a, co jest przydatne osobom z niepełnosprawnościami. Mogą one nawigować po menu Apple Watcha, na przykład używając głosu lub ruchów głowy bez dotykania ekranu.

Przeprojektowana została także aplikacja kalendarza, gdzie pojawia się widok tygodnia. WatchOS 9 wprowadza także szereg innych zmian jak nowe treningi Apple Fitness+ z opcją streamowania na TV, dodatkowe opcje sterowania sprzętem smart home czy zwiększona obsługa gestów ekranowych.

Zobacz: iOS 16 oficjalnie. Jedna funkcja może zatrząść bankowością

Zobacz: Apple Watche dalej dominują, ale Samsung i Huawei nie narzekają

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Apple