iPhone 14 vs iPhone 14 Pro – porównanie smartfonów

Apple już za nieco ponad 3 miesiące pokaże cztery nowe smartfony, iPhone'a 14, iPhone'a 14 Max, iPhone'a 14 Pro i iPhone'a 14 Pro Max. Wersje Pro będą się różnić od podstawowych modeli procesorem, rodzajem pamięci RAM oraz kilkoma innymi elementami wyposażenia.

W tym roku firma Apple ponownie pokaże 4 flagowe smartfony, z których trzy będą następcami modeli iPhone 13, iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max. Najmniejszy iPhone 13 mini nie doczeka się bezpośredniego następcy, a w zamian firma Apple wprowadzi na rynek urządzenie wielkości iPhone'a 14 Pro Max, ale ze słabszym wyposażeniem. Ma to być iPhone 14 Max.

Seria iPhone 14 – różnice między smartfonami

Jak już pisaliśmy na łamach TELEPOLIS.PL, różnice między iPhone'ami 14 oraz iPhone'ami 14 Pro będą większe niż w przypadku poprzedników. Odpowiadające sobie modele z obu grup będą miały wyświetlacze o takiej samej przekątnej, jednak inne firmy mogą odpowiadać za ich produkcję. Różnice będą też z tyłu, w zestawie fotograficznym. iPhone 14 i iPhone 14 Pro będą mieć tam po dwa aparaty o rozdzielczości 12 Mpix. Główny aparat w iPhonie 14 Pro i iPhonie 14 Pro Max ma mieć natomiast rozdzielczość 48 Mpix. Pozostałe aparaty z tyłu (z trzech) zachowają rozdzielczość 12 Mpix.

Różnice będą też w obudowie. Modele podstawowe "czternastki" będą miały aluminiową ramkę, podczas gdy w modelach Pro zostanie ona wykonana ze stali. Z kolei we wnętrzu modeli bez Pro ma pracować znany już układ Apple A15 Bionic, a najnowszy A16 Bionic trafi tylko do Pro i Pro Max. Kolejna różnica to typ pamięci RAM, odpowiednio LPDDR4X i LPDDR5. Wszystkie nowe iPhone'y mają mieć 6 GB pamięci operacyjnej. Jeśli chodzi o pamięć masową, to iPhone 14 i iPhone 14 Pro mają mieć jej 128, 256 lub 512 GB, natomiast iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro – 256 GB, 512 GB lub 1 TB.

