iPhone 14: cztery nowe modele i wyższe ceny, czyli zero zaskoczenia

iPhone 14 zostanie zaprezentowany po wakacjach. Nowa seria telefonów z jabłkiem ma składać się z czterech modeli, z nieoficjalnych źródeł znamy już ich ceny. Wzrosną, ale to żadne zaskoczenie.

Produkcja iPhone'ów nie idzie ostatnio najlepiej. Kolejne wybuchy pandemii COVID-19 mają fatalny wpływ na łańcuchy dostaw i działanie zakładów produkcyjnych. Apple rozpocznie produkcję nowych modeli wcześniej niż zwykle, ale wciąż nie ma gwarancji, że wyrobi się z dostawami iPhone'ów 14 i zachowa płynność dostaw iPhone'ów 13. Rząd Chin nie bawi się w półśrodki i w sytuacji zagrożenia zamyka ludzi w mieszkaniach. Dość wspomnieć, że po wykryciu kilku przypadków COVID-19 w Zhengzhou miasto zostało zablokowane na tydzień. Przez to Foxconn, jeden z głównych partnerów Apple, zawiesił rekrutację nowych pracowników i kto wie, czy nie zawiesi działalności całkowicie, tak jak zrobił to w marcu. Dla Apple zaś liczy się każda roboczogoczina.

iPhone podrożeje – zero zaskoczenia

Nieoficjalnie wiemy już, że seria iPhone 14 będzie składała się z czterech modeli. Będą dostępne dwa „zwykłe” i dwa modele Pro, różniące się rozmiarem. Można powiedzieć, że Apple bardzo uprościł linię telefonów. Żałuję, że nie będzie już wersji mini, ale podobno nie jest szczególnie popularna i podtrzymanie produkcji jest nieopłacalne.

Zobacz: iPhone 14: te firmy dostarczą panele OLED do nowych smartfonów Apple

Zobacz: iPhone 14: atrapy pokazują rozmiary smartfonów

Opisane wyżej problemy negatywnie wpłyną na ceny nadchodzących iPhone'ów. W porównaniu do serii iPhone'ów 13 możemy spodziewać się wzrostu cen „następców” o 100 dolarów:

Porównanie cen iPhone'a 13 i iPhone'a 14 $699 iPhone 13 mini - $799 iPhone 13 iPhone 14 $899 - iPhone 14 Max $999 iPhone 13 Pro - $1099 iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Pro $1199 - iPhone 14 Pro Max

Polskie ceny będą zależeć także od wielu innych czynników, ale fani telefonów z jabłkiem muszą szykować się na nieco większe wydatki, niż zwykle. Nie mamy jeszcze kompletu informacji o tym, za co będzie trzeba dopłacić w wersjach „Pro” telefonów Apple. Na pewno będzie to nowy ekran bez szpetnej monobrwi na górze i trzy aparaty zamiast dwóch. Inne źródła mówią o tym, że nowy SoC Apple A16 Bionic trafi wyłącznie do iPhone'ów 14 Pro i Pro Max. Prawdopodobnie dostaną też szybszą pamięć od podstawowych modeli. Ekrany z otworkami na frontowy aparat i moduł FaceID będą też mogły pracować z częstotliwością odświeżania 120 Hz, podczas gdy iPhone 14 i iPhone 14 Max dostaną panele (prawdopodobnie) 60 Hz.

Premiery nowych iPhone'ów spodziewamy się – jak co roku – we wrześniu.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock (Hadrian)

Źródło tekstu: Gizchina.com