Motorola Moto G50 5G w nowej wersji, z innym chipsetem. Qualcomm ma problemy?

Motorola rozwija swoją linię telefonów z serii Moto G. Nie tylko powstają nowe modele – znany już z rynku smartfon Moto G50 5G doczekał się odświeżonej wersji z innym chipsetem. Czyżby znów dały o sobie znać problemy produkcyjne Qualcomma?

Motorola Moto G50 5G w pierwszej wersji zadebiutowała w marcu, a od kwietnia dostępna jest w Polsce. Od tego czasu producent pokazał kilka innych smartfonów, a teraz wrócił do Moto G50 5G, by zaprezentować ten model z nowym układem SoC.

Pierwsza Moto G50 5G napędzana jest przez Snapdragona 480, natomiast nowy wariant wykorzystuje już Dimensity 700. Tym samym telefon pozbawiony został atutu, dla którego mogło wybrać go wielu użytkowników, bardziej ufających Qualcommowi niż MediaTekowi. Przyczyny takiej decyzji nie są znane, ale już wcześniej niektórzy producenci, np. Xiaomi, mieli problemy z produkcją smartfonów z układami Snapdragon. Wynikało to z problemów produkcyjnych Qualcomma, co było pokłosiem globalnego niedoboru układów scalonych. Czyżby ten problem dotyczył także najtańszego Snapdragona 480?

Motorola Moto G50 5G w wersji z Dimensity 700 poza zmianą układu zachowuje większość cech modelu z marca. Przeprojektowany został także kształt wyspy aparatów, ale ich dobór nie zmienił się (48 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix).

Pozostałe parametry telefonu to: ekran 6,5 cala HD+ z odświeżaniem 90 Hz oraz wycięciem na aparat selfie 13 Mpix, 4 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, a także bateria 5000 mAh z ładowaniem 15 W. Wszystkim dyryguje Android 11.

Motorola Moto G50 5G z Dimensity 700 zadebiutowała w Australii za kwotę stanowiącą równowartość 1126 zł. Nie wiadomo, czy ten wariant pojawi się także na innych rynkach, zastępując wersję ze Snapdragonem 480, czy też jest to edycja przewidziana tylko dla Antypodów.

