Motorola Edge 20 i 20 Pro – rusza polska przedsprzedaż z prezentem

19 sierpnia 2021 roku ruszy w Polsce przedsprzedaż smartfonów Motorola Edge 20 i 20 Pro. Do sprzedaży wkrótce trafi również model Edge 20 Lite.

Nowa rodzina smartfonów Motorola Edge 20 przekracza możliwości poprzedniej generacji w niemal każdej kategorii. Motorola Edge 20 Pro została wyposażono w chipset Qualcomm Snapdragon 870, natomiast sercem Motoroli Edge 20 jest Snapdragon 778G. Mnóstwo miejsca na zdjęcia, filmy, gry i muzykę zapewnia pamięć masowa o pojemności 256 GB w przypadku Edge 20 Pro i 128 GB w Edge 20. Z kolei pamięć operacyjna najnowszej generacji o pojemności 12 GB (w Pro) oraz 8 GB pomaga w płynnym działaniu aplikacji i szybkim przełączaniu się między nimi. Smartfony obsługują łączność Wi-Fi 6 oraz 5G.

W nowościach od Motoroli dużą uwagę poświęcono aparatom. Motorola Edge 20 Pro ma główny aparat o rozdzielczości 108 Mpix z technologią Ultra Pixel, w której grupy dziewięciu pikseli są łączone w jeden wielki piksel, co zwiększa czułość na światło i skutkuje lepszą wydajnością przy słabym oświetleniu. Ultraszerokokątny aparat z wbudowaną funkcją Macro Vision pomaga uchwycić więcej i z większą szczegółowością bez względu na to, jak daleko lub jak blisko znajduje się fotografowany obiekt.

Edge 20 Pro ma pierwszy w historii Motoroli peryskopowy teleobiektyw, który załamuje światło pod kątem 90 stopni, zapewniając 5-krotne powiększenie. W tym aparacie wprowadzono również funkcję Super Zoom 50x, pozwalającą na rejestrowanie szczegółów z niesamowitych odległości. Moto Edge 20 Pro wyróżnia się też funkcjami wideo - jako pierwszy smartfon Motoroli nagrywa w rozdzielczości 8K.

Model Edge 20 ma główny aparat z matrycą 108 Mpix oraz aparat ultraszerokokątny jak Motorola Edge 20 Pro, a teleobiektyw oferuje zoom optyczny 3x oraz Super Zoom 30x.

Nowe Motorole wyposażone są w 6,7-calowy wyświetlacz Max Vision, wykonany w technologii OLED. Ekran wyświetla 10-bitowe kolory z przestrzeni barw DCI-P3 i spełnia wymogi standardu HDR10+. Po raz pierwszy smartfony Motoroli mają ekran z częstotliwością odświeżania 144 Hz. Dzięki czemu znacznie poprawiono wrażenia wizualne gier oraz filmów akcji.

Nie zapomniano również o technologii szybkiego ładowania TurboPower 30. W przypadku Motoroli Edge 20 Pro wystarczy 10 minut ładowania, aby cieszyć się pracą smartfona przez kolejne 9 godzin. Motorola Edge 20 po 10 minutach ładowania dostarcza kolejne 8 godzin pracy.

Dostępność i cena

Motorola Edge 20 Pro i Motorola Edge 20 trafią do sprzedaży we wrześniu tego roku, natomiast 19 sierpnia tego roku w największych polskich sklepach ruszy ich przedsprzedaż, która potrwa do 2 września. Sklepy do zestawu ze smartfonem będą dodawać słuchawki bezprzewodowe Motorola Vervebuds 800 o wartości 399 zł.

Modele Edge 20 Pro i Edge 20 będą dostępne w przedsprzedaży w ofercie operatorów sieci Play i Plus oraz sklepów RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Action i Empik, a także na stronie motorola.com. Motorola Edge 20 Pro będzie dostępna w kolorze granatowym w rekomendowanej cenie detalicznej 3299 zł, natomiast za Motorolę Edge 20 w kolorze czarnej lub białej perły trzeba będzie zapłacić 2299 zł.

Jest też trzeci smartfon z serii, Motorola Edge 20 Lite. Ten model będzie sprzedawany w Polsce za 1699 zł.

Źródło zdjęć: Motorola

Źródło tekstu: Motorola