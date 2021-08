Motorola razr dostaje Androida 11

Motorola postanowiła uaktualnić kolejny model do Androida 11. Tym razem jest to Motorola razr z 2019.

O ile na tronie smartfonów zasiada teraz Xiaomi, tak w segmencie składanych urządzeń tego typu dalej króluje Samsung. Jednym z rywali koreańskiego giganta w tej sekcji jest Motorola. W 2019 pojawił się model Motorola razr, który potem doczekał się swojej wersji 5G. Ten nowszy składany smartfon otrzymał już swoją aktualizację do Androida 11. Teraz natomiast Androida 11 dostaje ta nieco starsza Motorola razr. Android 12 pojawi się już lada chwila, jednak nie znaczy to, że jest za późno na aktualizację do wersji 11. Uaktualnienie zawiera też lipcowe poprawki bezpieczeństwa.

Motorola razr 2019 pojawiła się na rynku z Androidem 9 Pie, także najpewniej jest to jej ostatnia duża aktualizacja Androida. Przypomnijmy: telefon ma wyświetlacz główny 6,2 cala, wyświetlacz dodatkowy 2,7 cala i Snapdragona 710. W kwestii pamięci ma on 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Akumulator ma pojemność 2510 mAh. Można go naładować dzięki ładowarce 16 W. Aparat główny ma 16 Mpix, natomiast sensor przedni ma 5 Mpix.

Zobacz: OnePlus 6 i OnePlus 6T dostają Androida 11

Zobacz: Debiutuje Motorola Moto G60s z pojemną baterią i bardzo szybkim ładowaniem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: android police, wł