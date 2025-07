Przetestowano 200 kart pamięci. Oto najlepsza z nich

Entuzjasta Matt Cole od lipca 2023 roku prowadzi wyjątkowy projekt badawczy - The Great MicroSD Card Survey. To największe w sieci, niezależne i stale aktualizowane zestawienie wydajności, trwałości i autentyczności kart MicroSD. Cole stworzył sieć 8 maszyn z niemal 70 czytnikami kart, które przez całą dobę zapisują aż 101 terabajtów danych dziennie. Wszystko po to, by wykrywać ukryte perełki oraz wskazywać rozwiązania niskiej jakości.