Nintendo Switch 2 może się schować. Tak wygląda innowacja

Chińska firma OneXPlayer , znana już w świecie handheldów, pokazała właśnie swój najnowszy projekt - OneXSugar . To niezwykle oryginalna konsola pracująca pod kontrolą systemu operacyjnego Android , która wizualnie i funkcjonalnie nawiązuje do klasyków od Nintendo . Najnowszy materiał wideo prezentuje ją w akcji po raz pierwszy, ujawniając szereg intrygujących rozwiązań konstrukcyjnych.

To nie będzie konkurencja dla Steam Decka czy ASUS ROG Ally

OneXSugar to konsola z dwoma ekranami oraz unikalnym mechanizmem obrotowym, który pozwala na transformację urządzenia - od formy przypominającej Nintendo Switch do układu podobnego do Nintendo 3DS. Pierwsza prezentacja miała miejsce jeszcze w grudniu zeszłego roku, a kilka miesięcy temu projekt ponownie pojawił się w sieci przy okazji ogłoszenia nowych gamingowych chipów od Qualcomma.