Realme GT Master Edition i GT Exporer z globalną premierą. Jest też pierwszy laptop marki

18 sierpnia 2021 roku odbyła się globalna premiera nowych urządzeń marki Realme, smartfonów GT Master Edition i GT Master Explorer oraz laptopa Realme Book.

Świętując 100 milionów sprzedanych na całym świecie smartfonów, Realme zaprezentowało dziś globalnie dwa nowe modele należące do serii GT: Realme GT Master Edition oraz Realme GT Master Explorer. W ofercie marki zadebiutował także pierwszy laptop z Windows 10, ultralekki i niezwykle cienki Realme Book, napędzany procesorami Intel Core 11. generacji.

Realme GT Master Edition i GT Master Explorer

Do zaprojektowania nowych urządzeń serii GT, firma Realme zaangażowała Naoto Fukusawę, sławnego japońskiego projektanta zajmującego się wzornictwem przemysłowym. Wizja Fukusawy jest inspirowana podróżami i młodzieżowym dynamizmem. Stąd nawiązanie we wzornictwie nowych smartfonów do konceptu walizki podróżnej z charakterystycznymi tłoczeniami (tzw. grillem). Zarówno GT Master Edition jak i GT Explorer mają swoje warianty z pleckami wykonanymi z tłoczonej skóry wegańskiej, zdobionej wygrawerowanym autografem Naoto Fukusawy.

Realme GT Master Edition

Oba nowe smartfony to fuzja nowoczesnego dizajnu z wydajnością charakterystyczną dla urządzeń z górnej półki. Realme GT Explorer oferuje topową wydajność układu Qualcomm Snapdragon 870 5G wspieraną przez nawet 12 GB pamięci RAM oraz do 256 GB pamięci masowej. Sercem modelu Realme GT Master Edition jest natomiast zaprezentowany w maju chipset Snapdragon 778G 5G. Oba nowe urządzenia z serii GT wykorzystują również bardzo wydajny, autorski system chłodzenia VC Cooling System, który po raz pierwszy zadebiutował w tegorocznym flagowcu marki, modelu Realme GT.

Świetny wygląd i szybkość to nie wszystko, co oferują nowe smartfony. W obu modelach znalazł się także dobrej klasy zestaw aparatów fotograficznych. GT Explorer oferuje główny aparat oparty sensorze Sony IMX766 50 Mpix i ma optyczną stabilizację obrazu (OIS). Towarzyszy mu aparat z matrycą Sony IMX481 16 Mpix i obiektywem ultraszerokokątnym. W modelu Realme GT Master Edition główny aparat ma natomiast rozdzielczość 64 Mpix i wspierany jest przez ultraszerokokątną jednostkę o rozdzielczości 8 Mpix. Zestaw foto w obu urządzeniach uzupełnia aparat do zdjęć makro (2 Mpix). Smartfony wyposażono także w przedni aparat z matrycą Sony o rozdzielczości 32 Mpix.

Realme GT Master Explorer

Nowe smartfony Realme mają wyświetlacze Super AMOLED z odświeżanym z częstotliwością 120 Hz, dostarczonym przez koncern Samsung. W modelu GT Explorer krawędzie ekranu zakrzywione są pod kątem 56°, a sam wyświetlacz oferuje między innymi HDR10+ i bardzo wysoką jasność, sięgającą 1100 nitów. Nowością jest także silnik haptyczny (Tactile Engine).

Jeśli chodzi o ceny ujawnione podczas globalnej premiery, dla Realme GT Master Edition to odpowiednio 399 dolarów (1550 zł) za wersję 6/128 GB oraz 449 dolarów (1745 zł) za wersję 8/256 GB. Realme GT Explorer został wyceniony na odpowiednio 499 dolarów (1939 zł) za wersję 8/128 GB oraz na 549 dolarów (2133 zł) za wersję 12/256 GB.

Realme Book

Pierwszy laptop firmy Realme, czyli Realme Book, jest zamknięty w metalowej obudowie o grubości 14,9 mm. Dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych: szarej oraz niebieskiej. Przy przekątnej ekranu wynoszącej 14” waży tylko 1,38 kg.

Laptop wyposażony jest w wyświetlacz IPS Full Vision 2K o rozdzielczości 2160 x 1440 pikseli. Maksymalna jasność ekranu to 400 nitów, a jego format 3:2 pozwala na wyświetlenie większej ilości informacji w obszarze roboczym, niż ma to miejsce przy popularnym formacie 16:9 (choćby w trakcie pracy z dokumentami w pakiecie MS Office).

Realme Book jest napędzany nowoczesnymi procesorami Intel Core 11. generacji (i3 lub i5), chłodzonymi wydajnym, lecz cichym dwuwentylatorowym układem Storm Cooling System. Laptop oferuje do 16 GB dwukanałowej pamięci RAM (LPDDR4x) oraz jest wyposażony w ultraszybki dysk SSD o pojemności do 512 GB. Bateria oferuje do 11 godzin pracy na jednym ładowaniu. Proces uzupełniania energii wykorzystuje technologię 65 W Super-Fast Charge.

Jeśli chodzi o gniazda, to urządzenie oferuje po jednym porcie: USB-C, USB-A oraz, w modelu z procesorem Intel Core i5, dodatkowo także port Thunderbolt 4 / USB4. Nie zabrakło gniazda Jack 3,5 mm dla słuchawek, ale melomani mogą cieszyć się też świetną jakością dźwięku, dzięki zamontowanym w laptopie głośnikom stereo firmy Harman ze wsparcie dla DTS HD. Realme Book ma także dwa mikrofony obsługujące redukcję szumów.

Funkcja „PC Connect” pozwala użytkownikom na synchronizację telefonu z laptopem, co ułatwia na korzystanie z aplikacji mobilnych w tak zintegrowanym środowisku. Laptop pracuje na preinstalowanym systemie Windows 10.

Komfortowe korzystanie z laptopa realme Book zapewnia podświetlana klawiatura o skoku 1,3 mm, a wysoki poziom bezpieczeństwa gwarantuje czytnik linii papilarnych zaszyty w przycisku zasilania.

Ceny laptopa Realme Book ujawnione podczas globalnej premiery urządzenia wyglądają następująco:

Intel Core i3, 8 GB RAM-u, SSD 256 GB – 749 dolarów (2911 zł),

(2911 zł), Intel Core i3, 8 GB RAM-u, SSD 512 GB – 799 dolarów (3105 zł),

(3105 zł), Intel Core i5, 8 GB RAM-u, SSD 512 GB – 969 dolarów (3766 zł),

(3766 zł), Intel Core i5, 16 GB RAM-u, SSD 512 GB – 999 dolarów (3882 zł).

Wśród wielu już dostępnych produktów AIoT marki Realme, pierwszy laptop w historii marki jest znaczącym krokiem naprzód i świetnym uzupełnieniem coraz bogatszego portfolio firmy. Pozwoli on Realme stworzyć jeszcze pełniejszy ekosystem połączonych urządzeń, skierowany szczególnie do młodych i aktywnych użytkowników.

Od kiedy założyliśmy Realme, nigdy nie odeszliśmy od naszej misji, by dostarczać przełomowe rozwiązania technologiczne dla młodych ludzi na całym świecie. Jesteśmy podekscytowani tym, że możemy ogłosić wprowadzenie kolejnych produktów AIoT dla 100 milionów fanów Realme na całym świecie, by udostępnić młodej generacji możliwości i doświadczenia, które inspirują i zachwycają.

– powiedział Sky Li, CEO i założyciel Realme

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme