Motorola edge 20 pro zaskakuje: zoom 50x zamiast zakrzywionego ekranu

Motorola zaprezentowała właśnie trzy telefony z serii Motorola edge z łącznością 5G. Nie ma tu zakrzywionego ekranu, ale to nie jest ważne. Motorola znacząco odchudziła nowe modele i sięgnęła po zaawansowane rozwiązania fotograficzne. Wszystkie nowe modele mają matryce 108 MPix, a Motorola edge 20 pro ma nawet teleobiektyw peryskopowy.

Nowe modele to Motorola edge 20 pro, Motorola edge 20 i Motorola edge 20 lite. To telefony ocierające się już o klasę premium. Motorola twierdzi, że zostały zaprojektowane dla osób kreatywnych, ale to nie jest ich jedyne zastosowanie. Dzięki Ready Now (możliwość podłączenia klawiatury, myszki i ekranu) są też niesamowicie uniwersalne. Do tego dochodzi oczywiście łączność 5G, spore akumulatory, a ceny nie są rujnujące. Motorola sporo zainwestowała też w aparaty w tych modelach i obiecuje spektakularne rezultaty, ale to musimy sprawdzić w praktyce. Wszystkie modele pracują pod kontrolą Androida 11 z minimalnymi zmianami (My UX trudno nazwać nakładką), wprowadzonymi przez Motorolę. Doświadczenie z poprzednich modeli podpowiada mi, że będzie to bardzo praktyczny system.

Motorola edge 20 pro

Motorola edge 20 pro to przede wszystkim pierwszy taki aparat fotograficzny w portfolio producenta. Została tu zastosowana matryca o rozdzielczości 108 MPix i przekątnej 1/1,5 cala, pracująca w trybie Ultra Pixel. To znaczy, że 9 fizycznych pikseli pracuje razem, by powstał jeden piksel rejestrowanego obrazu. To zapewnia znacznie większą czułość i możliwość pracy, gdy światła jest niewiele. Oczywiście tym modelem można zrobić też zdjęcie w pełnej rozdzielczości.

Drugi aparat ma obiektyw ultraszerokokątny, pozwalający robić też zdjęcia makro z pięciokrotnym powiększeniem z odległości 3 cm. Motorola edge 20 pro ma pierwszy w historii Motoroli peryskopowy teleobiektyw z pryzmatem, rzadko spotykany w tej klasie urządzeń. Obiektyw załamuje światło w bok, co pozwala wydłużyć drogę wiązki i robić wyraźne zdjęcia z większej odległości. Mamy tu do dyspozycji 5-krotny zoom optyczny i hybrydowy zoom 50x. Wisienką na torcie jest możliwość nagrywania filmów w rozdzielczości 8K.

Motorola edge 20 pro dostała ekran OLED o przekątnej 6,7 cala, więc do małych telefonów na pewno nie należy. Jednak projektanci postarali się w miarę możliwości odchudzić wszystkie trzy nowe modele. Ekran wyświetla kolory z przestrzeni barw DCI-P3 i spełnia wymogi standardu HDR10+. Ekran może pracować z częstotliwością odświeżania 144 Hz, a dotyk jest próbkowany z częstotliwością przekraczającą 500 Hz. Sercem tego urządzenia jest Snapdragon 870 z łącznością 5G, towarzyszy mu 12 GB RAM-u i 256 GB na dane. Akumulator ma pojemność 4500 mAh.

Obudowa wykonana ze szkła spełnia wymagania normy IP52. Ciekawostką jest wariant z wegańską skórą „na pleckach”. Waży on 185 gramów – o 9 gramów mniej niż szklany. Myślę, że warto się nim zainteresować w pierwszej kolejności.

Motorola edge 20

Motorola edge 20 to jeden z najsmuklejszych smartfonów 5G na rynku, a te słowa nie padają często, gdy mówimy o Motoroli. Telefon ten ma 6,99 mm grubości i waży 163 gramy. To niezły wynik przy ekranie OLED 6,7 cala (taki sam, jak w edge 20 pro). Ekran został przykryty Gorilla Glass 3, ramka jest wykonana z aluminium, a tył obudowy to tworzywo sztuczne.

W środku znalazł się Qualcomm Snapdragon 778G, który obsługuje łączność 5G oraz Wi-Fi 6. DO tego dostaliśmy 8 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane. Całość zasila akumulator 4000 mAh z szybkim ładowaniem TurboPower 30 W – standard dla telefonów Motoroli z wyższej półki.

Motorola edge 20 lite

Motorola edge 20 lite to propozycja dla szukających sporego telefonu z 5G w cenie poniżej 2 tysięcy złotych. Tu również trafił aparat 108 MPix, aparat szerokokątny z możliwością robienia zdjęć makro oraz dodatkowy sensor głębi. Frontowy aparat z matrycą 32 MPix, podobnie jak w dwóch wyższych modelach, stosuje technikę łączenia czterech pikseli w jeden (Quad Pixel), by robić jaśniejsze zdjęcia.

Najważniejsze jest to, że trafił tu ten sam świetny ekran OLED 6,7 cala, co do dwóch droższych modeli. Motorola edge 20 lite dostała SoC MediaTek Dimensity 720 5G-B, 8 GB RAM-u, a zasila ją akumulator 5000 mAh. Tu również nie zabrakło ładowania z mocą 30 W.

Motorola Ready For na PC i bez kabli

Motorola dalej rozwija swój system Ready For. Nowe telefony z serii Edge 20 nie tylko mogą zamienić się w PC, jeśli podłączysz do nich peryferia. Pojawi się także aplikacja dla systemu Windows, pozwalająca bez tarcia połączyć komputer z telefonem, uruchamiać aplikacje mobilne na PC i przenosić dane, jakby urządzenia miały jeden wspólny dysk.

Ponadto Motorola edge 20 i edge 20 Pro będą mogły korzystać z Ready For także bezprzewodowo. Będzie można szybko rzucić obraz na telewizor przez Miracast, a przy tym ciągle rozmawiać przez telefon. Tak – będzie można korzystać z aplikacji i jednocześnie trzymać Motorolę edge 20 przy uchu. Nagrywanie filmów również będzie łatwiejsze, bo będzie można transmitować obraz z kamery Motoroli Edge na większy ekran. Ten zestaw będzie idealny dla twórców wideo, którzy pracują solo.

Motorola edge 20 – cennik

Serią edge 20 Motorola zamierza powalczyć na rynku, który określiłabym jako „średniaki premium”. Ceny wyglądają następująco:

Motorola edge 20 pro pojawi się w sprzedaży w dwóch kolorach: granatowym i niebieskim w rekomendowanej cenie detalicznej 3299 zł .

pojawi się w sprzedaży w dwóch kolorach: granatowym i niebieskim w rekomendowanej cenie detalicznej . Motorola edge 20 w dwóch kolorach: czarna perła oraz biała perła w rekomendowanej cenie detalicznej 2299 zł .

w dwóch kolorach: czarna perła oraz biała perła w rekomendowanej cenie detalicznej . Motorola edge 20 lite w dwóch kolorach: grafitowym i zielonym w rekomendowanej cenie detalicznej 1699 zł.

Najnowsze modele motoroli edge 20 dostępne będą w sierpniu w ofercie przedsprzedażowej. We wrześniu trafią do oferty operatorów Play i Plus oraz sklepów z elektroniką.

Źródło zdjęć: Motorola

Źródło tekstu: Motorola