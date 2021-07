Android 12 bez lubianej funkcji. Użytkownicy narzekają, a Google swoje

Android 12, przynajmniej w swej surowej wersji, nie pozwoli na dostosowanie czcionek ani ikon systemowych. Powód? Google uważa, że zrobi to lepiej.

Możliwość gruntownej personalizacji jest przez zwolenników Androida od lat wymieniana jako jedna z kluczowych cech ich ulubionego systemu, wyróżniająca go na tle mocno hermetycznego iOS. Najwyraźniej jednak Google uznał, że taka samowolka mu nie służy. Dlaczego konkretnie, nie wiadomo, ale fakty są takie, że w najnowszym wydaniu 12 beta 3 rzeczona funkcja zniknęła i już nie wróci, co zostało oficjalnie potwierdzone.

I tak w ramach motywu zmienić można jedynie tapetę oraz akcent kolorystyczny. Znika natomiast możliwość dostosowania ikon systemowych oraz czcionek.

Google wyjaśnia, że nowa polityka projektowa Material You ma być bardziej przyjazna dla użytkownika, stawiając na prostotę i automatyzację doświadczeń poprzez motywy dynamiczne. Niby OK. Pytanie, co z tymi wszystkimi, którzy mimo wszystko lubią popuścić wodzę fantazji, pozostaje bez odpowiedzi.

A co na to sami użytkownicy? Cóż, zamieszanie na Issue Trackerze mówi niejako samo za siebie. Możliwe więc, że firma z Mountain View pod naporem krytyki zdanie zmieni, ale na razie jest, jak jest.

Oczywiście, co należy podkreślić, niniejsza zmiana dotyczy tylko czystego Androida 12, a więc przede wszystkim smartfonów z linii Pixel, Ewentualnie tych, które korzystają z domyślnych funkcji motywów, jak Motorola. Bardziej opasłe nakładki ucierpieć nie powinny, ale i tak zmiany budzą spore kontrowersje. Ciąg dalszy zapewne nastąpi.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Google, oprac. własne