Microsoft patentuje nakładkę z klawiaturą dla Surface Neo

Microsoft opatentował nowe rozwiązanie, które pomoże w pracy na nadchodzącym zginanym tablecie firmy. Surface Neo otrzyma nakładkę z klawiaturą.

Już w tym roku zadebiutuje zginany tablet Microsoftu. Surface Neo w przeciwieństwie do zginanego telefonu Surface Duo będzie działał pod kontrolą Windowsa. W Surface Duo zobaczymy bowiem Androida. Jednak Neo będzie tabletem, a to oznacza, że do uzyskania pełni funkcjonalności klasyczna klawiatura będzie wręcz niezbędna.

Microsoft postanowił wskrzesić pomysł znany z początków pojawiania się dużych dotykowych smartfonów. Chodzi mianowicie o nakładkę z klawiaturą. Nałożona na jeden z ekranów urządzenia zamieni Surface Neo w najbardziej dokładną namiastkę komputera, jaka tylko będzie możliwa. Patent już został przez amerykańską firmę zgłoszony. Zapewne pod koniec roku przekonamy się jak dokładnie będzie ten pomysł działać.

Zobacz Microsoft patentuje nowy mechanizm zginania do Surface Duo i Surface Neo

Zobacz Surface Neo: smartfon już był, Microsoft ma też składany tablet

Źródło tekstu: windowslatest, wł