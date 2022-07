iPhone SE 3 w tym kraju to fenomen. USA z tyłu

Chcecie kupić telefon iPhone SE 3? Zaufajcie Japonii. Japończycy zakochali się w telefonach iPhone SE 2022.

Apple ma swoją główną fortecę w USA. To tam telefon oraz iPhone to właściwie synonimy i to tam sprzedaje się najwięcej innych urządzeń Apple'a, takich jak laptopy MacBook. Następne w kolejności są Kanada, Australia, Nowa Zelandia i Wielka Brytania. Widzimy tu dość wyraźny podział na kraje anglosaskie kochające Apple'a i resztę świata wolącą Androida. Wyjątkowo nieprzychylnie do iOS nastawieni się Hiszpanie.

Jaki telefon ma Japończyk? Pewnie to iPhone SE

W tej anglosaskiej grupie zwolenników Apple'a jest jednak jeden dość oryginalny kraj. To Japonia. W kraju kwitnącej wiśni Apple dominuje na rynku smartfonów. To nie jest Korea Południowa, która jest wierna swojemu Samsungowi. W Japonii tamtejsze marki są co prawda na drugim i trzecim stopniu podium, ale strata do Apple'a jest olbrzymia.

Jakie konkretnie telefony kochają Japończycy? Przede wszystkim iPhone SE 3. Najnowsza odsłona iPhone'a SE to najlepiej sprzedający się smartfon Apple'a na rynku. Najnowszy iPhone SE odpowiada za 10% całego japońskiego rynku po wliczeniu wszystkich konkurentów.

Co ciekawe Japończycy kochają iPhone'a SE 3 o wiele bardziej niż Amerykanie. Na najważniejszym dla Apple'a rynku nowy iPhone SE ma wyniki słabsze niż przewidywane. Nie są one złe i Apple wciąż jest zadowolony ze sprzedaży, ale miało być i tak lepiej.

