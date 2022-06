Wszystkiego dobrego! 15 lat temu do sprzedaży trafił pierwszy iPhone

Dzisiaj mija pewna bardzo ważna rocznica w smartfonowym świecie. Piętnaście lat temu zaczęła się rewolucja w wykonaniu firmy Apple. Wtedy do sprzedaży trafił pierwszy iPhone.

Jeśli mielibyśmy wymienić najważniejsze punkty w historii telefonów, to ten dzień zdecydowanie będzie jednym z nich. To właśnie 29 czerwca 2007 do sprzedaży wszedł pierwszy iPhone.

iPhone ma już 15 lat

Apple ma wielu fanów, którzy momentami przekraczają granicę między fanem i wyznawcą. Amerykańska firma ma równie wielu zapiekłych wrogów. Nawet oni muszą jednak przyznać, że Apple wtedy rozpoczęło prawdziwą rewolucję. Steve Jobs zapowiadał w styczniu 2007, że Apple wynalazł telefon na nowo. Miał rację. Świat przekonał się o tym w czerwcu.

iPhone miał być czymś w rodzaju iPoda z dotykowym ekranem. Zapoczątkował on całkowitą przemianę rynku telefonów i powolny zanik klasycznych modeli. Apple kilka razy zresztą zapoczątkował różne mody na rynku smartfonów. Pomyślmy choćby o wycofaniu jacka 3,5 mm czy rezygnacji z dodawania ładowarki i słuchawek do telefonu.

O tym co wprowadza Apple można mieć różne zdanie, ale ciężko znaleźć firmę, która ma taki wpływ na rynek. Czasami to jednak Apple podążą szlakiem wytyczonym przez innych. Przypomnijmy, że Steve Jobs był zwolennikiem małych telefonów i za nic nie chciał ich powiększać. Tutaj jednak Apple w końcu poszedł za tłumem.

Zobacz: Apple. Pobierzesz nową aktualizację? Stracisz ważną funkcję

Zobacz: iPhone 14 Max z najlepszą baterią w nowej serii smartfonów Apple'a

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: shutterstock