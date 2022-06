Apple pękł. W końcu ktoś wymusił alternatywne płatności

Już wkrótce w aplikacjach na iOS pojawi się opcja płatności z pominięciem Apple. To efekt nowych przepisów.

Kwestia płatności w sklepach z aplikacjami to temat dość drażliwy. Właściciele tych sklepów chcieliby pobierać procent od każdej transakcji. I nawet to logiczne - to oni zbudowali i utrzymują ekosystem, z którego korzystają developerzy. Twórcy aplikacji podnoszą jednak, że tworzy to monopol, który szkodzi z kolei wszystkim innym. I kto ma rację?

Apple wprowadza ważną zmianę. Na razie w Korei Południowej

Władze Korei Południowej przyznały rację tym drugim i wymusiły na Apple dopuszczenie alternatywnych metod płatności w aplikacjach przeznaczonych dla systemu iOS. Nie mają w tym pełnej swobody, gdyż nadal muszą korzystać z usług pośredników zaakceptowanych przez giganta z Cupertino. Nowa polityka stanowi jednak olbrzymi krok w kierunku liberalizacji systemu płatności w ekosystemie Apple.

Niestety opisywane zmiany dotyczą wyłącznie rynku koreańskiego. Temat monopolu na płatności w sklepie Apple (oraz w innych ekosystemach) podnoszony był jednak także w innych krajach. W USA stał się on zarzewiem konfliktu między twórcami iPhone'a i Epic Games, natomiast w Holandii tamtejszy odpowiednik UOKiKu wymusił na gigancie z Cupertino dopuszczenie alternatywnych metod płatności w aplikacjach randkowych.

