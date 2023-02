iPhone 15 Pro na renderach: cieńsze ramki, zaokrąglone krawędzie i USB-C

iPhone 15 Pro pojawił się na nowych renderach. Urządzenie ma mieć cieńsze ramki wokół wyświetlacza, zaokrąglone krawędzie oraz port USB-C na dole.

Serwis 9to5Mac opublikował rendery pokazujące możliwy wygląd nadchodzącego iPhone'a 15 Pro. Grafiki stworzył Ian Zelbo, artysta 3D, na podstawie modelu CAD. Tego typu modele są dostarczane przez firmę Apple do fabryk w Azji, w celu przygotowania etui na telefony przed ich premierą. Plik CAD, na podstawie którego wykonano zamieszczone poniżej rendery, pochodzi właśnie z takiej chińskiej fabryki.

Cieńsze ramki i zaokrąglone krawędzie

W porównaniu z iPhonem 14 Pro, iPhone 15 Pro ma mieć cieńsze ramki wokół wyświetlacza. Dzięki temu urządzenie ma wyglądać jeszcze bardziej jak sprzęt premium, którym przecież jest. Z dotychczasowych doniesień wynika, że Apple wróci w tym roku również do zaokrąglonych krawędzi smartfonu, co będzie stanowić swego rodzaju "powrót do przeszłości".

iPhone 14 Pro vs iPhone 15 Pro

USB-C zamiast złącza Lightning

Kolejna ważna nowość, która ma zawitać do iPhone'ów 15, to port USB-C w miejsce złącza Lightning. Jest to efekt nowego prawa unijnego, które nakazuje, by każdy smartfon sprzedawany na terenie UE był wyposażony w USB-C do ładowania baterii.

Rendery pokazane powyżej powstały na wczesnej wersji modelu CAD, dlatego finalna wersja iPhone'a 15 Pro może się nieco różnić, tym bardziej, że smartfon na renderach nie został w pełni wykończony. Premiery urządzenia (oraz pozostałych modeli z serii) spodziewamy się we wrześniu 2023 roku. Do tego czasu powinniśmy wiedzieć znacznie więcej na temat wyglądu i specyfikacji tegorocznych smartfonów firmy Apple.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, 9To5Mac

Źródło tekstu: 9to5Mac