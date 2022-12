iPhone 15 nie dla Polaka. Cena zwali z nóg

iPhone'y 15 będą odczuwalnie droższe od swych poprzedników – donosi LeaksApplePro. Jeśli tak, to zważywszy na słabą obecnie złotówkę, w Polsce szykuje się wręcz cenowy pogrom.

Zaprezentowane we wrześniu iPhone'y 14 wprawdzie kosztują tyle samo co ich poprzednicy, ale tylko w dolarach. Słabnąca złotówka skłoniła Apple do waloryzacji stosowanego przelicznika, przez co nawet za podstawowy model, jak wiadomo, trzeba zapłacić bagatela 5199 zł. Nie ukrywajmy, to drogo, a niestety istnieje możliwość, że będzie jeszcze drożej.

Jak wynika z doniesień LeaksApplePro, spółka z Cupertino ma problem, ponieważ produkcja iPhone'ów 15 okazuje się droższa niż pierwotnie zakładano. Dotyczy to zwłaszcza topowej wersji, czyli następcy iPhone'a 14 Pro Max, który wedle wyliczeń pochłania nawet 90 dol. ponad estymowany budżet.

iPhone 15: podwyżka cen jest nieunikniona

Informatorzy spodziewają się, że tym samym nowy flagowiec Apple będzie około 200 dol. droższy od poprzednika, kosztującego obecnie, przypomnijmy, 1099 dol. A jeśli tak, to mając na uwadze aktualny przelicznik, w Polsce rzeczony smartfon mógłby kosztować nawet ponad 8500 zł, wchodząc w segment wciąż nieco futurystycznego Samsunga Galaxy Z Fold.

Co ciekawe, ponoć marketingowcy dostrzegają niezręczność tej sytuacji i dlatego nie zobaczymy iPhone'a 15 Pro Max, lecz Ultra. Niemniej w ogólnym rozrachunku to wciąż będzie po prostu topowy iPhone, tylko nieco inaczej nazwany, by zawoalować wzrost cen, a przy okazji zunifikować nazewnictwo z Apple Watchem czy obecnymi procesorami Apple.

Tyle dobrego, że na razie nic nie słychać na temat podwyżek cen uboższych modeli, choć trzeba pamiętać, że stale rosnące koszty produkcji jednako dotykają wszystkich segmentów. Inna sprawa, że podczas gdy we flagowcu cięcie specyfikacji w grę nie wchodzi, na modelach tańszych można próbować oszczędzać. Zresztą, tak samo jak obecnie, nie bez kozery bowiem standardowy iPhone 14 ma zeszłoroczny chip.

