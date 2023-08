Huawei ma kolejne promocje na nowy rok szkolny

Firma Huawei ma nowy zestaw promocji na nowy rok szkolny. W jej ramach taniej można kupić wybrane produkty, w tym laptopy, smartfony i zegarki, a także liczyć na dodatkowe prezenty.

Laptopy i tablet idealne do nauki

Z okazji zbliżającego się nowego roku szkolnego, od 17 sierpnia do 17 września 2023 roku taniej można kupić laptop Huawei MateBook D 16 2022 z procesorem Intel i5 12. generacji, 8 GB pamięci RAM oraz dyskiem 512 GB, którego cenę obniżono do 3199 zł (rekomendowana cena detaliczna: 3999 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni 3299 zł). W zestawie z laptopem będzie można dokupić myszkę Huawei CD23 za 9,90 zł oraz plecak Huawei CD 60 za 9,90 zł.

Dla osób poszukujących bardziej przenośnego urządzenia, które z łatwością zmieści się do każdego plecaka, przygotowano 3 propozycje. Pierwsza z nich to 14-calowy laptop Huawei MateBook 14 2021 z procesorem Intel i5, 16 GB pamięci RAM oraz dyskiem 512 GB, w cenie 3199 zł (rekomendowana cena detaliczna: 4999 zł). Wraz z komputerem kupujący otrzymają w prezencie etui, a w zestawie mogą dokupić myszkę Huawei CD23 za 9,90 zł oraz plecak Huawei CD 60 za 9,90 zł.

Druga propozycja to szary laptop Huawei MateBook X Pro 2022, który kusi świetnej jakości ekranem, lekkością oraz procesorem Intel i7, 16 GB pamięci RAM i dyskiem 512 GB. A to wszystko za 7199 zł (przy cenie rekomendowanej: 8499 zł) z tabletem Huawei MatePad 2022 w prezencie i możliwością dokupienia myszki Huawei CD23 za 9,90 zł. Natomiast trzecia opcja to tablet Huawei MatePad 2022 WiFi z ekranem 10.4 cala, 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Jego cena została obniżona do 899 zł (przy rekomendownej cenie detalicznej: 1399 zł i najniższej cenie z ostatnich 30 dni: 1199 zł), a producent umożliwia dokupienie myszki Huawei CD23 za 9,90 zł i słuchawek Huawei FreeBuds 5 za 549 zł.

Flagowe fotosmartfony

Nie tylko w szkole warto mieć przy sobie smartfon, który nie zawiedzie, gdy trzeba zrobić dobrej jakości zdjęcie. W promocji można upolować model Huawei Mate50 Pro z fizyczną regulacją przysłony w wersji z klasycznym, szklanym wykończeniem w kolorze czarnym lub srebrnym z 256 GB pamięci wewnętrznej. Kosztuje 3999 zł (cena rekomendowana 5999 zł), a wraz z nim w zestawie można kupić inteligentną opaskę Huawei Band 8 za 199 zł oraz Huawei FreeBuds Pro 2 za 699 zł. Z oferty można skorzystać do 17 września 2023 roku.

Natomiast cena robiącego furorę we wszystkich fotograficznych testach i porównaniach modelu Huawei P60 Pro w najmocniejszej wersji z 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej wynosi 5999 zł (przy rekomendowanej cenie detalicznej: 6299 zł). Nabywca w prezencie otrzyma etui oraz smartwatch Huawei Watch GT 3 w wersji Active 42 mm lub Sport 46 mm. Wraz z telefonem można kupić inteligentną opaskę Huawei Band 8 za 199 zł oraz słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2 za 699 zł. Oferta obowiązuje do 27 sierpnia tego roku.

Stylowe smartwatche

Na fanów smartwatchy premium czekają Huawei Watch 4 Pro Classic za 2399 zł oraz Huawei Watch Ultimate Expedition za 3299 zł. W obu przypadkach ze słuchawkami Huawei FreeBuds 5i w prezencie oraz możliwością dokupienia taniej dodatkowego paska za 69 zł i wagi Huawei Scale 3 za 99 zł. Kolejny zegarek w promocji to damski Huawei Watch GT 3 Elegant w cenie 1199 zł (sugerowana cena detaliczna: 1299 zł). Można do niego w zestawie dokupić dodatkowy pasek za 19,90 zł i wagę Huawei Scale 3 za 99 zł. Z oferty można skorzystać do 27 sierpnia tego roku.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Huawei

Źródło tekstu: Huawei