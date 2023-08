Kup tablet Galaxy i zgarnij etui z klawiaturą w prezencie

Chcesz kupić nowy tablet? Zerknij na promocję Samsunga, który do modelu Galaxy Tab S7 FE dorzuca w prezencie etui z klawiaturą.

Samsung Galaxy Tab S7 FE nie jest najnowszym tabletem, ale wciąż może być przydatnym urządzeniem do surfowania po Internecie, korzystania z rozrywek czy komunikowania się z bliskimi lub znajomy. W najnowszej promocji urządzenie to można kupić razem z prezentem w postaci etui Book Cover Keyboard.

Jak skorzystać z promocji?

Aby dać sobie szansę na zdobycie etui z klawiaturą, należy w dniach od 14 sierpnia do 17 września 2023 roku kupić tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE u jednego z partnerów handlowych producenta. Ich lista znajduje się w regulaminie. Urządzenie w następnym kroku trzeba aktywować, na co czas mamy do 24 września tego roku. Wystarczy w tym celu uruchomić tablet na terytorium Polski wraz z dostępem do Internetu.

Teraz pozostaje już tylko zalogować się do aplikacji Samsung Members na kupionym sprzęcie i wypełnić formularz zgłoszeniowy w terminie do 1 października 2023 roku. Do formularza dołączamy dowód zakupu produktu. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, etui Book Cover Keyboard powinno do nas trafić w ciągu 21 dni roboczych.

Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie.

