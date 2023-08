Polacy mogą dołączyć do testów One UI 6 i Androida 14

Samsung rozszerza listę krajów, w których użytkownicy będą mogli przyłączyć się do beta testów One UI 6 na Androidzie 14. Znalazła się na niej także Polska.

Kilka dni temu, 11 sierpnia, firma Samsung wystartowała z programem beta testów One UI 6 dla użytkowników smartfonów z serii Galaxy S23. Jako pierwsi o możliwościach nowego softu mogli się przekonać użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Korei Południowej. Teraz producent zaprosił także do testów posiadaczy Galaxy S23 w Chinach, Indiach, Wielkiej Brytanii, a także w Polsce.

Nasz kraj znalazł się na liście dostępnej na stronie https://developer.samsung.com/one-ui-beta, na której można też dowiedzieć się więcej o zasadach programu beta. Żeby przyłączyć się do testów, należy na początek zainstalować aplikację Samsung Members, dostępną w Sklepie Play oraz Galaxy Store, a następnie zalogować się w niej do konta Samsung Account. Następnie trzeba kliknąć w baner zachęcający do udziału w programie One UI Beta. Po wypełnieniu formularza i zgłoszeniu się do testów należy przejść do menu z ustawieniami systemowymi i wybrać sekcję „Aktualizacja oprogramowania”, a następnie „Pobierz i zainstaluj”.

Po zainstalowaniu nowego softu użytkownicy, korzystając z aplikacji Samsung Members, będą mogli zgłaszać dostrzeżone błędy, a także podsuwać własne propozycje usprawnień interfejsu. Użytkownicy, którzy chcą się wycofać z programu beta, mogą przywrócić stabilną wersję za pomocą narzędzia Smart Switch na PC.

Z bety One UI 6 i Androida 14 będą mogli skorzystać użytkownicy smartfonów z serii Galaxy S23. Wkrótce Samsung ma też rozszerzyć program o smartfony Galaxy Z Fold5 i Galaxy Z Flip5, a także serię Galaxy S22.

Producent nie podał jeszcze daty premiery stabilnej wersji One UI 6, ani kompletnej listy telefonów. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że nowy soft pod koniec roku lub na początku przyszłego trafi także do smartfonów: Galaxy A73, Galaxy A72, Galaxy A54, Galaxy A53, Galaxy A52, Galaxy A34, Galaxy A33, Galaxy A24, Galaxy A14, Galaxy A13 i Galaxy A04s. Na liście powinny się też znaleźć: Galaxy M54, Galaxy M53 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy M23, Galaxy F54, Galaxy F23, Galaxy F14 5G oraz Galaxy XCover 6 Pro i tablety Galaxy Tab S8.

Co nowego w One UI 6?

Bazujący na Androidzie 14 system One UI 6 został odświeżony wizualnie, doczekał się m.in. nowego panelu szybkich ustawień, nowej domyślnej czcionki oraz nowych emotikon na klawiaturze Samsung. Rozbudowane zostały także opcje ekranów blokady czy wprowadzony nowy, niestandardowy widżet aparatu. One UI 6 ma również zagwarantować bardziej zaawansowane zabezpieczenia i ustawienia prywatności.

Zobacz: Samsung testuje One UI 6 z Androidem 14

Zobacz: Samsung pokazał One UI 5 Watch. Ulepszenia w trzech obszarach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: GSM Arena, Samsung