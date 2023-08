Samsung Galaxy S23 otrzymuje betę One UI 6 i Androida 14

Użytkownicy smartfonów z serii Samsung Galaxy S23 w wybranych krajach mogą już zacząć testowanie oprogramowania Ona UI 6, bazującego na systemie Android 14.

Firma Samsung Electronics uruchomiła 11 sierpnia 2023 roku program beta One UI 6 dla użytkowników smartfonów z serii Galaxy S23. Oparte na systemie Android 14 oprogramowanie zapewnia bardziej przyjazne dla użytkownika wrażenia, oferując pełny pakiet ulepszeń aplikacji i funkcji Samsung, w tym bardziej usprawniony projekt i szersze opcje personalizacji. Program beta jest ważnym prekursorem publicznej wersji, ponieważ umożliwia zbieranie i uwzględnianie opinii prawdziwych użytkowników, dzięki czemu oficjalna aktualizacja oprogramowania zapewnia najlepsze możliwe wrażenia.

Naszą misją w przypadku One UI jest odzwierciedlenie unikalnych preferencji naszych użytkowników w każdym aspekcie ich mobilnego doświadczenia. Każda wersja One UI jest odpowiedzią na potrzeby naszej społeczności użytkowników i czekamy na opinie użytkowników na temat One UI 6, ponieważ tworzymy bogatsze, bardziej intuicyjne doświadczenie dla wszystkich.

– powiedział Janghyun Yoon, wiceprezes wykonawczy i szef działu oprogramowania Mobile eXperience Business w firmie Samsung Electronics

Prostota i łatwość dostępu

One UI 6 wyróżnia się piękną prostotą. Wiele elementów zostało poprawionych, aby uzyskać bardziej nowoczesny wygląd i styl. To na przykład efektowna nowa domyślna czcionka i nowe emotikony na klawiaturze Samsung. Szybki panel został odnowiony dzięki zaktualizowanemu układowi, który ułatwia użytkownikom dostęp do najczęściej używanych funkcji. Dostosowanie widoczności ekranu w podróży jest teraz jeszcze łatwiejsze, ponieważ pasek regulacji jasności jest domyślnie dostępny w kompaktowym panelu szybkiego dostępu. Dostępna jest również nowa opcja natychmiastowego dostępu do pełnego szybkiego panelu, dzięki czemu dostaniemy się do ustawień za pomocą pojedynczego przesunięcia w dół w prawym górnym rogu ekranu.

Więcej sposobów na spersonalizowanie swojego doświadczenia

One UI 6 jest wyposażony w wiele nowych sposobów dostosowywania korzystania z Galaxy w oparciu o własne nawyki i preferencje, dzięki czemu jeszcze bardziej wydaje się być rozszerzeniem ich samych. Na przykład możliwe jest teraz ustawienie różnych ekranów blokady zgodnie z określonymi trybami i procedurami, takimi jak uspokajające zdjęcie lasu w trybie uśpienia. Dostępny jest również nowy, niestandardowy widżet aparatu, który pozwala użytkownikom wstępnie wybrać tryb aparatu i miejsce przechowywania, na przykład tryb portretowy i folder przeznaczony wyłącznie na zdjęcia z twarzą.

Dołącz do programu beta One UI 6

Opisane powyżej innowacje to tylko niektóre z ulepszeń, które są dostarczane z One UI 6. Oprócz poprawionej estetyki i wyższych poziomów personalizacji, aktualizacja oprogramowania upraszcza codzienne zadania, aby zmaksymalizować produktywność. One UI 6 oferuje również solidniejsze zabezpieczenia i prywatność.

Użytkownicy serii Galaxy S23 są zaproszeni do przyłączenia się do programu beta One UI 6 i bycia jednymi z pierwszych, którzy wypróbują najnowsze ulepszenia i podzielą się swoimi cennymi opiniami. Program jest na razie dostępny w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Korei Południowej.

