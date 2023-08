OnePlus Ace 2 Pro oficjalnie. Do nas może trafić jako OnePlus 11T

Po tygodniach zapowiedzi premiery doczekał się OnePlus Ace 2 Pro. Ten bardzo dobrze wyposażony smartfon pod taką nazwą będzie dostępny tylko w Chinach, ale na rynki globalne, w tym do Polski, może wkroczyć jako OnePlus 11T.

Smartfony z serii OnePlus Ace sprzedawane są tylko w Chinach, ale regułą jest to, że te same urządzenia w jakiś czas po premierze wkraczają na światowe rynku pod innymi nazwami. Według nieoficjalnych informacji zaprezentowana dziś nowość wyjdzie z Chin jako OnePlus 11T i może trafić też do Polski.

OnePlus Ace 2 Pro to smartfon o niemal flagowej specyfikacji, ale jednak ustępujący nieco parametrami topowemu modelowi OnePlus 11. To oznacza jednak też bardziej przystępne ceny.

Nowy OnePlus Ace 2 Pro wyróżnia się dużym ekranem OLED BOE Q9+ o przekątnej 6,74 cala w rozdzielczości 1240 x 2772 z adaptacyjnym odświeżaniem 45, 60, 90 i 129 Hz. Maksymalna jasność wyświetlacza sięga 1600 nitów, ekran wyświetla ponad miliard kolorów, ma też zapewniać 100 procent pokrycia przestrzeni barw DCI-P3 i sRGB oraz wsparcie dla HDR10+. W ekran wkomponowany jest czytnik linii papilarnych.

Sercem OnePlus Ace 2 Pro jest układ Snapdragon 8 Gen 2, któremu towarzyszy od 12 do nawet 24 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X oraz do 1 TB pamięci UFS 4.0. Za kulturę pracy ma odpowiadać między innymi potężna komora parowa o rozmiarze 9140 mm².

Łączność zapewnia modem 5G z Dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, nie brakuje NFC, jest też emiter podczerwieni. Metalowe części obudowy mają działać jako wzmocnienie dla anten – w sumie jest aż 15 takich elementów, co zdaniem producenta gwarantuje odbiór sygnału sieci w każdych warunkach.

Na tyle obudowy znajduje się znana już z OnePlus 11 duża wyspa aparatów, choć ich specyfikacja jest nieco skromniejsza niż w topowym modelu. Poza głównym aparatem 50 Mpix (Sony IMX890, f/1,8, PDAF, OIS), okrągły element kryje jednostkę szerokokątną 8 Mpix (Sony IMX355, 120°, f/2,2) oraz aparat makro 2 Mpix (Omnivision OV02B10, f/2,4) – otrzymujemy więc typowy zestaw dla smartfonów ze średniej półki. Przedni aparat ma 16 Mpix (Samsung S5K3P9, f/2,4).

Akumulator o pojemności 5000 mAh można ładować ładowarką 150 W SuperVOOC, która zasili telefon do 100% w 17 minut. Dodatkowy procesor SuperVOOC S zarządza wykorzystaniem energii przez smartfon, a także jego prawidłowym, efektywnym ładowaniem bez przegrzewania się.

Wszystkim dyryguje system Android 13 z OxygenOS 13. OnePlus Ace 2 Pro ma wymiary 163,1 x 74,2 x 8,98 mm i waży 210 g. Telefon dostępny jest w kolorach: zielonym Aurora Green i szarym Titanium Grey.

Nowy OnePlus Ace 2 Pro został wyceniony na kwotę 2999 juanów (niecałe 1700 zł) za wariant 12 + 256 GB. Najbogatsza wersja 24 GB + 1TB kosztuje 3999 juanów, czyli 2250 zł. Ceny nie są więc wygórowane.

Zobacz: OnePlus naprawi wyświetlacze smartfonów

Zobacz: OnePlus Ace 2 Pro chwali się osiągami w AnTuTu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: OnePlus

Źródło tekstu: wł.