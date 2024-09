Gratka dla mobilnych graczy. Red Magic Nova wreszcie i dla Polaków

Red Magic Nova zadebiutował na początku września, ale dopiero teraz uroczyście opuścił Chiny. To naprawdę ciekawa pozycja dla mobilnych graczy.

Na początku września oficjalnie zadebiutował tablet dla graczy Red Magic Nova. Tablety zwykle mają specyfikacje, która wygląda jakby producent zamierzał wrzucić tam wszystko co zalega mu w magazynach. Na szczęście istnieją też prawdziwie flagowe tablety. To te urządzenia, które są przeznaczone dla mobilnych graczy.

Red Magic Nova to naprawdę potężny tablet dla graczy

Red Magic Nova ma układ Snapdragon 8 Gen 3 w podkręconej wersji Leading Edition. Pod względem pamięci producent przygotował wersje z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej, 16/512 i nawet 24 GB z 1 TB pamięci wbudowanej. Na bogato.

Jest tam też dziewięciowarstwowy układ chłodzenia, który według producenta ma obniżyć temperaturę urządzenia nawet o 25 stopni C. Ma on wbudowany wentylator. Wyświetlacz ma przekątną 10,9 cala i odświeżanie 144 Hz. Do kompletu mamy akumulator o pojemności 10100 mAh z szybkim ładowaniem 80 W.

Wreszcie ten naprawdę godny uwagi tablet opuścił Chiny i jest dostępny też dla Polaków. Niestety w Europie nie pojawi się wariant z 1 TB pamięci wbudowanej. Kolejna zła wiadomość, że czeka nas wirtualny odpowiednik popatrzenia przez szybkę. Sklep już jest otwarty, ale dopiero 7 października rozpocznie się przedsprzedaż z wysyłką tydzień później. A jak ceny? Za słabszy model zapłacimy 499 euro, a za lepszy 649 euro.

