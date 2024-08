Red Magic szykuje ofensywę. Nie tylko laptop, ale i tablet

Red Magic szykuje nowy gamingowy tablet. Jednocześnie na świecie zadebiutuje nowy laptop marki.

Red Magic to marka stworzona specjalnie z myślą o graczach. Nie ma tu znaczenia, czy chodzi o graczy komputerowych czy mobilnych. Już niedługo Chiny opuści laptop Red Magic Gaming Laptop 16 Pro jako Titan 16 Pro. Będzie tam procesor Intela i9 czternastej generacji, Nvidia GeForce RTX 4060/4070 GPU, głośniki Harman Kardon czy szesnastocalowy wyświetlacz z odświeżaniem 240 Hz.

Red Magic szykuje kolejny tablet i laptopa

To jednak nie jest koniec. Teraz dowiadujemy się też, że Red Magic zaprezentuje gamingowy tablet. Nie jest to nowość w oferowaniu chińskiej marki. Pierwszy tablet do gier pojawił się na rynku w lipcu 2023. Nowy tablet ma się pojawić natomiast pod koniec sierpnia 2024. Czyli naprawdę niedługo. Sercem nowego urządzenia ma być układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Zeszłoroczna odsłona tabletu miała bardzo wydajny system chłodzenia i akumulator mający aż 10000 mAh. W tym roku należy się spodziewać podobnej specyfikacji. W zeszłym roku wyświetlacz LCD miał 12,1 cala. Nie wiemy co Chińczycy szykują teraz w tej kwestii. Nie zdziwi natomiast 12 czy 16 GB RAM.

