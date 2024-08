ASUS szykuje gamingowy tablet, który zawstydzi Twój komputer

ASUS przygotowuje nową pozycję w ofercie ROG. Planowany jest wydajny tablet z Windowsem, zdolny do uruchamianie najnowszych gier komputerowych.

Wygląda na to, że mobilne granie zyskuje na popularności. Świetnym dowodem na to są urządzenia takie jak Valve Steam Deck, ASUS ROG Ally, MSI Claw, Lenovo Legion Go i wiele innych podobnych modeli od mniejszych producentów. Wszystkie z nich pozwalają na odpalanie gier z PC będąc w podróży czy leżąc w łożku

Tym razem ASUS porzuca Intela i stawia na AMD

ASUS chce jednak najwyraźniej trafić do szerszego grona odbiorców, a pozwolić ma na to... gamingowy tablet. Seria ROG Z13 Flow zapoczątkowana w 2022 roku doczeka się odświeżenia o model wyposażony w układ APU z nadciągającej dopiero rodziny AMD Strix Point.

ASUS ROG Z13 Flow 2025 zaoferuje nam do 16 rdzeni na bazie architektury AMD Zen 5, które wspomoże zintegrowany układ graficzny oparty o AMD RDNA 3.5. Zobaczymy tutaj również pamięci LPDDR5, a całość dopełni 13-calowy, dotykowy ekran OLED o stosunku 16:10.

Pobór mocy dla CPU będzie wynosić podobno do 30 W, zaś dla iGPU nawet do 80 W. Zintegrowany układ graficzny ma być wyposażony w 2560 procesorów strumieniujących, co zapewni wydajność na poziomie dedykowanych kart graficznych z średniego segmentu. Oczywiście nie zabraknie też NPU do pracy z AI, ma on oferować około 50 TOPS, aby spełnić wymagania dla certyfikatu Microsoft Copilot+.

ASUS ROG Z13 Flow 2025 będzie pracował pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11. Z urządzenia można korzystać zarówno w formie tabletu, jak i postawić go na biurku i podłączyć tradycyjne peryferia. Jak na razie dokładna specyfikacja, data premiery oraz sugerowane ceny pozostają nieznane.

Źródło zdjęć: ASUS, HXL@X

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne