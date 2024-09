Redmagic Nova, bestia nie tablet. Polacy kupią go od września

Redmagic Nova to nowy tablet dla graczy, zaprezentowany właśnie przez firmę Nubia. Urządzenie wchodzi już do sprzedaży w Chinach, a jeszcze w tym miesiącu będzie miało globalną premierę, na czym mogą też skorzystać Polacy.

Redmagic Nova to model z założenia gamingowy, ale powinien zainteresować wszystkich, którzy poszukują bardzo wydajnego tabletu do zastosowań multimedialnych. Sercem nowości Redmagic jest układ Snapdragon 8 Gen 3 w podkręconej wersji Leading Edition z najszybszym rdzeniem CPU o taktowaniu 3,4 GHz i GPU przyspieszonym do 1 GHz.

W szybkiej pracy pomoże nawet 24 GB pamięci RAM LPDDR5X, a na własne dane użytkownik otrzyma w topowym wariancie 1 TB miejsca w pamięci masowej UFS 4.0. Dla mniej wymagających przewidziano także wersje 12+ 256 GB i 16 + 512 GB. Producent chwali się, że Redmagic Nova wyciska w teście AnTuTu 2 352 902 punkty.

Redmagic Nova ma wbudowany wentylator

Tablety ze Snapdragonem 8 Gen 3 są rzadkością na rynku – w Polsce jest dostępny tylko OnePlus Pad 2, jednak Redmagic Nova może zapewnić nawet większą wydajność. Za kulturę pracy w nowym tablecie odpowiada dziewięciowarstwowy układ chłodzenia PAD CoolingSystem ICE 2.0, który według producenta ma obniżyć temperaturę urządzenia nawet o 25 stopni C. Jest to między innymi zaleta wykorzystania wbudowanego wentylatora o prędkości obrotowej 20 tys. RPM oraz specjalnych przelotów powietrza chłodzących wewnętrzne komponenty. Podobne rozwiązanie znane jest z gamingowych smartfonów Redmagic.

Tablet Redmagic Nova wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 10,9 cala w rozdzielczości 2.8K, w proporcjach 16:10 i z odświeżaniem 144 Hz. Wyświetlacz zapewnia też sprzętową redukcję światła niebieskiego.

Za długi czas zabawy z Redmagic Nova odpowiada akumulator o pojemności 10 100 mAh. Producent obiecuje, że Redmagic Nova pozwoli na 10 godzin nieustannego grania, a w lżejszych zastosowaniach osiągnie prawie 19 godzin. Szybkie ładowanie 120 W zwiększa stan baterii do 100% w 15 minut, a pełne naładowanie trwa 45 minut.

Tablet ma aparaty – przedni 20 Mpix oraz tylni 50 Mpix. Na obudowie znalazło się też miejsce na cztery głośniki z dźwiękiem DTS:X Ultra. Tablet można podłączyć przez USB-C do monitora lub TV, uzyskując obraz o jakości 4K w 144 Hz. Wartym odnotowania detalem jest czytnik linii papilarnych.

Gaminogowy charakter Redmagic Nova podkreśla też wykończenie obudowy. Aluminiowy tył ozdabiają podświetlane elementy RGB umieszczone wraz z wentylatorem i aparatem w górnej części tabletu. Redmagic Nova waży tylko 530 gramów.

Wszystkim zarządza REDMAGIC OS 9.5 na bazie Androida 14.

Dostępność i ceny

Redmagic Nova w najtańszej wersji 12 + 256 GB kosztuje w Chinach 3999 juanów, czyli niecałe 2200 zł. Topowy model 24 GB + 1 TB oznacza wydatek 5599 juanów, czyli ok. 3000 zł.

Na rynki globalne tablet trafi 27 września i jak inne produkty marki, będzie dostępny w sprzedaży na stronie redmagic.gg, skąd będą go mogli zamówić także Polacy. Ceny poznamy w dniu premiery, jednak wiadomo, że będą niestety wyższe.

Źródło zdjęć: Redmagic

Źródło tekstu: Redmagic, opracowanie własne