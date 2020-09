Garmin Forerunner 745 dla triathlonistów – nowy smartwatch z płatnościami Garmin Pay

Entuzjaści elektroniki noszonej mają ostatnio w czym wybierać, premiery nowych smartwatchy odbywają się co kilka dni, a dziś to tej puli dołożył się Garmin. Jego najnowszy Forerunner 745 to zaawansowany zegarek dla wymagających sportowców, chociaż nie brakuje w nim cech znanych z innych smartwatchy marki.

Garmin wprowadził do sprzedaży swój nowy zegarek bez specjalnego rozgłosu i można go już kupić także w Polsce. Cena jest dość wysoka – 2299 zł – ale jak na tego producenta mieści się w normie. Garmin Forerunner 745 dostarcza najważniejsze funkcje znane już z droższego modelu Garmin Forerunner 945.

Zobacz: Apple prezentuje nowe smartwatche: Watch Series 6 i Watch SE

Zobacz: Garmin zażegnał awarię, bo zapłacił 10 mln dolarów okupu

Garmin Forerunner 745 – dane techniczne

Nowy smartwatch ma kopertę o wymiarach 43,8 × 43,8 × 13,3 mm. Transreflektywny wyświetlacz Memory-In-Pixel (MIP) ma rozmiar 1,2 cala i rozdzielczość 240 × 240 pikseli. Koperta jest wodoszczelna do 5 ATM, więc z zegarkiem można także trenować na basenie.

Jak przystało na smart zegarek dla sportowców, nie brakuje porządnego zestawu czujników. Pulsometr Garmin Elevate trzeciej generacji (taki sam jak w serii Fenix 6) pozwala na stały pomiar tętna, mierzy też średnie tętno spoczynkowe i wysyła alerty o zbyt wysokim tętnie. Pulsometr umożliwia rejestrowanie tętna także w trakcie treningów pływackich. Jest też pulsoksymetr, mierzący saturację krwi tlenem (SpO2) i stopień aklimatyzacji podczas treningów na wysokości. Do tego użytkownik otrzymuje pomiar pułapu tlenowego VO2Max, całodobowy pomiar stresu i zaawansowane monitorowanie snu.

Podczas treningów na otwartym ternie z pomocą spieszy odbiornik GPS/GLONASS/Galileo, w specyfikacji znajduje się też wysokościomierz baryczny, kompas, żyroskop i termometr. Po połączeniu z zewnętrznym pasem tętna, zegarek może rejestrować parametry dynamiki biegu, takie jak np. czas kontaktu stopy z podłożem, kadencję stawianych kroków oraz długość kroku.

Garmin Forerunner 745 stale mierzy aktywność użytkownika, obliczając spalone kalorie, przebyty dystans, pokonane piętra, minuty intensywnej aktywności itd. Bardziej zaawansowane pomiary umożliwiają treningi w ponad 30 dyscyplinach. Ponieważ jest to zegarek powstały z myślą o triathlonistach, nie zabrakło treningu w wodach otwartych. Forerunner 745 został także wyposażony w funkcję badania zmęczenia organizmu BodyBattery. Treningowe funkcje zegarka obejmują również: przygotowanie wydolnościowe oraz obliczanie obciążenia i stanu wytrenowania. Nowością jest funkcja sugestii codziennych treningów.

Zobacz: Smartwatch za 8 tysięcy? Oto Garmin MARQ Captain: American Magic

Łączność zapewnia Wi-Fi i Bluetooth. Po sparowaniu zegarka ze smartfonem użytkownik będzie otrzymywał powiadomienia z aplikacji. Pamięć zegarka pozwala na załadowanie do 500 utworów muzycznych, dzięki czemu można słuchać nagrań bez używania smartfonu, także z wykorzystaniem zasobów serwisów Spotify i Deezer. Nie zabrakło funkcji Garmin Pay, pozwalającej na płatności zbliżeniowe.

Bateria w Forerunnerze 745 nie jest najmocniejszą stroną urządzenia. W standardowym trybie zegarka producent obiecuje 7 dni pracy, ale już w trybie z GPS czas ten skróci się do 16 godzin, w trybie GPS z muzyką wyniesie do 6 godzin, a w trybie UltraTrac do 21 godzin.

Garmin Forerunner 745 dostępny jest w kolorze czarnym, białym (mleczny kwarc), miętowym i czerwonym.

Zobacz: Smartwatche Garmin Instinct, fenix i tactix Delta w nowych wersjach z zasilaniem solarnym

Zobacz: Garmin quatix 6X Solar – nowy smart zegarek z ładowaniem solarnym



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Garmin

Źródło tekstu: wł.