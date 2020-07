Smartwatche Garmin Instinct, fenix i tactix Delta w nowych wersjach z zasilaniem solarnym

Ładowanie akumulatorów smartwatchy energią słoneczną? Tak, to jest możliwe – stwierdził Garmin i dodał funkcję zasilania solarnego do kolejnych swoich zegarków z serii Instinct, fenix oraz tactix Delta. Jednocześnie producent dodał nowe funkcje sportowe.

Zasilanie solarne otrzymała cała seria zegarków Garmin Instinct, pojawił się też nowy wariant w wersji dla surferów. Jak przekonuje producent, dzięki technologii solarnej, przy wystarczającej ekspozycji na słońce i po włączeniu trybu oszczędzania energii, Instinct Solar zapewnią nieograniczony czas pracy. Z kolei w trybie Expedition Mode zegarki mają działać przez ponad dwa miesiące bez ładowania. Bateria solarna pozwala na pracę przez 24 dni w trybie smartwatcha w pomieszczeniach i ponad 50 dni przy wystarczającej ekspozycji na słońce. W miarę potrzeb użytkownicy mogą zmieniać ustawienia pracy zegarka, by wydłużyć czas pracy na jednym ładowaniu dzięki funkcji Power Manager.

Dodatkowo zegarki Instinct Solar zostały wyposażone w pulsoksymetr Pulse Ox, który mierzy poziom saturacji krwi. Dzięki temu pomiary fizjologiczne uzupełnione są o informacje takie jak na przykład aklimatyzacja do wysokości nad poziomem morza.

Nowa seria fenix 6 Solar

Ładowanie solarne w serii fenix było już wcześniej dostępne w modelu 6X Pro Solar, teraz natomiast rozwiązanie to trafiło do dwóch kolejnych modeli: fenix 6S Pro Solar i fenix 6 Pro Solar. Obydwa wyposażone są w soczewkę ładująca Garmin Power Glass i funkcję Power Manager. Wydajność baterii fenix 6S Pro Solar w trybie smartwatcha wynosi do dziewięciu dni w pomieszczeniach i do 10,5 dnia przy wystarczającej ekspozycji na słońce, natomiast wydajność baterii w modelu fenix 6 Pro Solar w trybie smartwatch wynosi do 14 dni w pomieszczeniach i do 16 dni przy ekspozycji na słońce.

Jednocześnie w zegarkach pojawiły się dodatkowe funkcje do surfingu, jazdy na rowerze górskim i wspinaczki na ściance.

tactix Delta Solar

Garmin tactix Delta Solar to czwarta generacja zegarków tactix, stworzonych na bazie serii fenix. Smartwatch dzięki ładowaniu energią słoneczną i funkcji zarządzania wykorzystaniem energii pozwala na pracę do 21 dni w pomieszczeniach i do 24 dni przy wystarczającej ekspozycji słonecznej.

Jakie ceny?

Niestety, dodatek ładowania solarnego oznacza też wyższe ceny nowych modeli w porównaniu do wariantów z tradycyjnym zasilaniem. Ceny rozpoczynają się od 399,99 euro (1790 zł) za Instinct Solar, 749,99 euro (3356 zł) za modele fenix 6 Solar i aż 1099 euro (4916 zł) za zegarek tactix Delta Solar.

