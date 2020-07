Samsung Galaxy Watch 3 - 9 modeli, jeden nawet za 600 dolarów

Ostatnio jesteśmy świadkami dużej ilości informacji dotyczących nadchodzącego inteligentnego zegarka Samsung Galaxy Watch 3. Teraz wiemy jakie będą modele i jakich spodziewać się cen.

Evan Blass to jeden z najbardziej renomowanych specjalistów od przecieków w całej branży. Teraz donosi on na temat różnych wariantów nadchodzącego zegarka Samsung Galaxy Watch 3. Okazuje się, że będzie aż dziewięć różnych wersji. Najdroższą będzie wersja Titanium, która będzie miała tarczę 45 mm i będzie kosztowała 600 dolarów. Poza tym będą jeszcze cztery wersje z tarczami 45 mm i cztery z tarczami 41 mm. Będą one różniły się kolorami i łącznością - LTE oraz Bluetooth. Za 400 dolarów będą dostępne urządzenia z mniejszymi tarczami, z kolei 500 dolarów będzie trzeba wyłożyć za większe modele.

Zegarki będą dostępne w następujących wersjach kolorystycznych: złotej, niebieskiej, czarnej oraz srebrnej. Większe urządzenia będą miały akumulatory o pojemności 340 mAh, z kolei mniejsze - 247 mAh. Możemy się też spodziewać 8 GB pamięci wbudowanej, gdzie wolne będzie 5,3 GB. Zegarek będzie standardowo śledził rytm serca, ciśnienie krwi oraz będzie przydatny przy uprawianiu sportu. Oficjalnie powinien on zadebiutować 21 sierpnia.

Zobacz Wiemy jak będzie wyglądać Samsung Galaxy Note20 Ultra

Zobacz Samsung wycofuje się z IFA 2020

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: evan blass (twitter), phonearea