Coraz chętniej kupujemy drogie telefony. Rządzi Apple

Największą grupą sprzedawanych smartfonów nie są flagowce, ale budżetowce. To one razem ze średniakami stanowią zdecydowaną większość urządzeń. Stopniowo rośnie jednak sprzedaż drogich modeli. W zeszłym roku smartfony warte więcej niż 400 dolarów stanowiły 27% sprzedaży. To o 4 punkty procentowe więcej niż w 2020.

Niekwestionowanym królem na tym rynku jest jednak Apple. Amerykanie odpowiadają aż za 60% sprzedaży drogich telefonów. W 2020 było to tylko 55%. Tradycyjnie na drugim miejscu jest Samsung, ale Koreańczcy mają jedynie 17% tego segmentu rynkowego (spadek z 20%).

Apple wygrywa, ale inni producenci też mają swoje mocne rynki

Na trzecim miejscu jest Huawei. Chińska marka to bardzo ciekawy przypadek. Na świecie Huawei spadł do około 3% sprzedaży, ale zupełnie inaczej wygląda to w segmencie flagowców. Tutaj Huawei dalej ma 6%. Wygląda na to, że najbardziej wartościowi dla Huaweia klienci okazali się bardziej przywiązani do marki.

Reszta chińskich producentów zanotowała niewielkie wzrosty. Vivo, Oppo i Xiaomi mają od 3% do 5% w tym sektorze rynku. Wszyscy inni to 5%. Ciekawie jednak wygląda to po rozbiciu na różne rejony świata. Apple wygrywa wszędzie, ale Huawei zachowuje bardzo mocną pozycję w Chinach i przyzwoicie radzi sobie w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Motorola ma swój kluczowy rynek w Ameryce Łacińskiej, a Google w USA. OnePlus radzi sobie dobrze na rynku drogich telefonów w Indiach i Ameryce Północnej.

W obejmującym Polskę regionie Europy Wschodniej kolejność jest następująca: Apple, Samsung, Xiaomi, Asus i Oppo.

