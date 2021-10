Apple: nie chcieliście iPhone'a Mini? To dostaniecie iPhone'a Max

Apple to jeden z niewielu producentów, którzy produkują kompaktowe flagowce. Niestety, nawet on może wypaść z tego elitarnego grona. Możliwe, że zamiast iPhone'a 14 mini zobaczymy model... Max.

Ciężko jest być fanem niewielkich flagowców. Autor tego tekstu wie coś o tym, bo sam ma takie upodobania. Do wyboru właściwie był tylko Asus ZenFone 8, smartfony Apple'a (wariant klasyczny oraz mini) i Sony Xperia 5 III. Telefony ze świata Androida są jednak zwykle wyraźnie większe i niewielki znaczy tam co innego. Apple był jednak prawdziwą ostoją małych telefonów. Pomijając flagowce mamy tam jeszcze do wyboru iPhone'a SE. Zeszłoroczny model i jego doskonała sprzedaż oraz problemy modelu 12 mini sprawiły, że ten drugi sprzedawał się gorzej niż miał.

Apple nie zrezygnował jednak z modelu 13 mini, który ma już być dużo lepszym smartfonem. Na wszelki wypadek Apple jednak już myśli nad całkowitą zmianą strategii biznesowej. Zamiast modelu mini do iPhone'ów klasycznego, Pro i Pro Max ma dołączyć... iPhone Max. Ma on mieć taką samą przekątną wyświetlacza jak iPhone Pro Max, jednak te same podzespoły co klasyczny iPhone. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że iPhone 13 mini będzie sprzedawał się lepiej. Wielkich smartfonów jest już dostatek.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: front page tech