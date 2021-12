Apple może pozbyć się fizycznej karty SIM jeszcze wcześniej

Apple jednak zrezygnuje z fizycznych kart SIM jeszcze szybciej? Tak wygląda według najnowszych doniesień.

Ostatnio informowaliśmy, że zgodnie z doniesieniami z Brazylii, w 2023 Apple zrezygnuje z miejsca na fizyczną kartę SIM. Wtedy to w większości krajów powinniśmy się spodziewać jedynie obsługi eSIM. Oczywiście osobną kwestią są kraje, gdzie w ogóle nie ma możliwości używania eSIM. W USA jednak ta możliwość istnieje, chociaż poszczególni operatorzy różnie sobie z nią radzą. Najnowsze informacje z tamtego kraju są jednak bardzo ciekawe. Otóż Apple miał poinformować tamtejszych operatorów, że powinni się z tym pospieszyć. Już w 2022 ma on bowiem przejść tam wyłącznie na eSIM. Wygląda na to, że Apple chce zrobić to już w serii iPhone 14, a nie razem z serią iPhone 15.

Nie powinno to zresztą dziwić, Apple rezygnuje z czego się da. Czasami chodzi o zwiększenie zysków (rezygnacja z słuchawek wszędzie poza Francją), a czasami o niedościgniony cel Apple. Jest nim telefon bez jakichkolwiek portów czy innych złączy, Apple już nieraz o tym mówił. Często natomiast oba powody idą ze sobą w parze...

