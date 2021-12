Epic Games i Apple teraz zawalczą w Australii

Epic Games i Apple po raz kolejny ruszą do sądowego starcia. Tym razem serial prawniczy doczeka się spin-offu rodem z Australii.

Epic Games i Apple odpowiadają za jedną z najciekawszych i najdłuższych telenowel w branży. Nie ukrywamy, jest to pewien sukces. Tym razem dwóch naszych sądowych ulubieńców ruszy na gościnne występy do Australii. Epic Games już wcześniej chciał rozpocząć australijską wersję przedstawienia, jednak Apple złożył wniosek do sądu, który to wszystko opóźnił. O co chodziło? Apple argumentował, że najpierw cała afera musi skończyć się w USA. Epic Games zasygnalizował, że uwzględnienie takiego wniosku będzie miało negatywny wpływ na rynek Australii. Sąd przyznał rację Epic Games. Apple będzie musiał też uiścić dotychczasowe koszty sądowe. Już niedługo zatem rozpocznie się australijska edycja telenoweli. Wcześniej miało do tego dojść dopiero w listopadzie 2022, na szczęście dla Epic Games wszystko się przyspieszy.

Zobacz: Szef Epic Games domaga się jednego, wielkiego sklepu z grami

Zobacz: Apple pomoże spisać obywateli Ukrainy w 2023

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: appleinsider, wł