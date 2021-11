Apple pomoże spisać obywateli Ukrainy w 2023

Apple urządzający spis powszechny? Tak, stanie się to zaraz obok nas. Dokładnie to na Ukrainie.

Spis powszechny w Polsce skończył się niedawno, jednak wzbudził duże emocje. Dokładnie tak samo, jak ten w 2011. Zarówno wtedy, jak i teraz pojawiła się narracja, ze rząd po prostu chce szpiegować. Zmieniła się tylko partia rządząca i co za tym idzie - profil zwolenników tego typu hipotez. A co jakby spis powszechny w Polsce przeprowadzono z pomocą Apple'a? Spis powszechny przeprowadzany razem z jedną z największych korporacji technologicznych świata. Brzmi to jak doskonały materiał do filmów z żółtymi napisami.

Apple podpisał umowę z... Ukrainą o tym, że pomoże w przeprowadzaniu spisu powszechnego w tym kraju. Będzie to drugie państwo, w którym Apple zaoferuje swoje usługi tego typu. Pierwszym były USA. Ze strony Ukrainy umowę podpisał wicepremier Mychajło Fiodorow, natomiast ze strony Apple'a - Mark Lennon. Spis powszechny na Ukrainie odbędzie się w 2023. To jednak nie jest wszystko. Apple ma pomóc w całej cyfryzacji Ukrainy. Tamtejsze władze definiują to jako jeden ze swoich priorytetów.

