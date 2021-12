iPhone 15 Pro nie będzie miał oczywistej rzeczy

Czego jeszcze może być pozbawiony iPhone? Apple udowadnia, że całkiem sporej liczby rzeczy. Na przykład iPhone 15 Pro nie będzie miał miejsca na kartę SIM.

Apple to firma, która regularnie rozpoczyna w branży trend porzucania czegoś. Było tak z wymiennymi akumulatorami i z jackiem 3,5 mm (tu na szczęście się nie udało w całości). Najnowszy genialny pomysł Apple'a to koniec dodawania słuchawek i ładowarki. Tutaj na przeszkodzie stanęła Francja, jednak to jednostkowy przypadek. Według najnowszych doniesień z Brazylii w 2023 Apple usunie w przypadku modelu iPhone 15 Pro coś jeszcze. Tym razem będzie... miejsce na kartę SIM. Tak donosi tamtejszy Blog do iPhone.

Jak będą działały nowe iPhone'y? Czy wszystkie będą miały tylko eSIM?

W 2023 Apple planuje bowiem prawdziwą rewolucję, czyli stuprocentowe przejście na eSIM. Będzie to jednak dual eSIM, czyli używający dwóch kart SIM nie będą musieli się bać. Nie wiadomo jednak, czy tańsze iPhone'y również będą miały wyłącznie eSIM. Nie zapominajmy także o tym, że w wielu państwach eSIM zwyczajnie nie jest dostępny. Tam najpewniej Apple wyda wersję z miejscem na fizyczną kartę SIM. Dokładnie tak, jak teraz Apple musi robić wyjątek dla Francji, która wymaga dodawania słuchawek do sprzedawanych tam telefonów.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: blogdoiphone vis gsmarena, wł