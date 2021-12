iPhone nie musi kosztować fortuny. Ba, ze Swappie jest wręcz tani

Nowy iPhone to nie lada frajda, ale nie oszukujmy się – ceny sprzętu Apple nie są skrojone na możliwości wielu marzycieli. Tu z pomocą przychodzi Swappie. To fiński sklep, który w 3 dni przyśle Ci odnowionego iPhone’a. Sprzęt dostanie nowe życie i nie trafi na wysypisko, a Tobie zostanie w kieszeni kilka stów.

Wiem, że kupowanie używanych rzeczy przez internet to jak kupowanie kota w worku, dlatego sprawdziłam Swappie, żebyś Ty nie musiał. Zamówiłam iPhone’a XS.

iPhone od Swappie. Jak to działa?

Swappie ma szeroki wybór modeli i kolorów od iPhone’a 13 Pro do iPhone’a 7. Cena zależy od stanu urządzenia. Swappie oferuje bowiem smartfony Apple w stanie wizualnym „jak nowy”, „bardzo dobry” i „akceptowalny”. Sappie gwarantuje, że urządzenia działają jak nowe i mają akumulatory zachowujące przynajmniej 80% oryginalnej pojemności (zwykle jest nawet to powyżej 85%).

Telefony są ponadto objęte 12-miesięczną gwarancją. Zakup można bezpłatnie zwrócić w ciągu 14 dni od daty odebrania paczki. Paczka zaś zostanie dostarczona w maksymalnie 3 dni robocze od złożenia zamówienia.

Proces zamawiania telefonu jest banalnie prosty. Trzeba wybrać model na stronie Swappie, kolor, stan i ilość pamięci. To właściwie wszystko – potem pozostaje podać adres do wysyłki i zapłacić. Swappie na polskim rynku obsługuje płatności BLIK i Dotpay, a poza tym oczywiście płatność kartą, PayPalem i Apple Pay. Możliwa jest także dostawa z płatnością za pobraniem (UPS). Ja jednak skorzystałam z szybkiej dostawy kurierem DHL.

Od września 2021 roku Swappie ma przedstawicielstwo i centrum pomocy w Polsce. W razie problemów i wątpliwości można skontaktować się z obsługą klienta telefonicznie lub mailowo i załatwić swoją sprawę po polsku.

Mój iPhone dotarł. Czy jestem zadowolona?

Zdecydowanie tak. Postanowiłam zamówić iPhone’a XS w stanie „jak nowy”, a więc z niemal nowym akumulatorem i idealną obudową. Nie mogę narzekać – wszystko wygląda idealnie, obudowa nie nosi żadnych znaków używania, a stan zdrowia akumulatora to 100%.

Paczka była u mnie po 3 dniach roboczych i przez cały czas miałam dostęp do możliwości śledzenia. Dostarczył ją kurier DHL, zgodnie z zamówieniem. W środku znalazł się oczywiście iPhone w pudełku dołączonym przez Swappie, dowód zakupu, a także ulotka z kodem zniżkowym na kolejne zamówienie. 10 euro piechotą nie chodzi!

W zestawie z telefonem dostałam także kabel Lightning do ładowania oraz narzędzie do wyjmowania tacki na SIM. Obudowa rzeczywiście wygląda jak nowa, nie znalazłam na niej ani jednej niedoskonałości. Sprzęt oczywiście działa bez zarzutu i nic dziwnego – Swappie rygorystycznie testuje odnowione smartfony.

Cennik Swappie. Ile można zaoszczędzić?

Używany i odnowiony iPhone będzie oczywiście tańszy od nowego. Ile więc można zaoszczędzić? Poniżej porównałam kilka wybranych modeli w różnym wieku (starsze modele są dostępne w różnych cenach, zależnie od sklepu i dostępności kolorów). Warto dodać, że Swappie organizuje promocje i oferuje różne modele taniej o kilkaset złotych. Poniższe ceny to stan na końcówkę grudnia 2021 roku.

Ceny różnych iPhone'ów w sklepach i w Swappie Model Cena nowego Swappie, Jak nowy Swappie, Akceptowalny iPhone 8 (64 GB) 2799 zł 1099 zł 899 zł iPhone XS (256 GB) 4299 zł 2199 zł 1749 zł iPhone SE 2020 (64 GB) 2199 zł 1649 zł 1399 zł iPhone 11 Pro (256 GB) 4999 zł 3299 zł 2399 zł iPhone 12 Pro Max (512 GB) 5900 zł 4869 zł 4359 zł iPhone 12 mini (128 GB) 3289 zł 2899 zł 2699 zł



Poziom oszczędności na powyższych przykładach to przynajmniej kilkanaście procent dla stanu „jak nowy”. Przy tym telefon jest objęty gwarancją, wygląda jak świeżo wyjęty z pudełka, a stan jego akumulatora jest bliski 100%. Z punktu widzenia użytkownika nie będzie różnił się od nówki ze sklepu.

Powyższe ceny pochodzą z cennika dla klientów indywidualnych. Dla planujących zakupy na firmę ceny są nieco inne, a stawka VAT wynosi 0%.

Swappie działa też w drugą stronę

Swappie sprzedaje odnowione, używane telefony i skądś musi je brać. Warto wiedzieć, że firma prowadzi także skup używanych iPhone’ów. Wycena jest przeprowadzana na podstawie formularza, który trzeba wypełnić samodzielnie. I tak za iPhone’a 8 można dostać do 880 zł, za iPhone’a XS do 1620 zł, a za iPhone’a 12 Pro Max do 3660 zł.

Wysłanie telefonu nic nie kosztuje. Na miejscu technicy Swappie sprawdzą faktyczny stan urządzenia i ponownie go wycenią. Jeśli finalna wycena będzie inna niż ta z formularza, Swappie może odesłać telefon za darmo do właściciela. Jeśli zgodzisz się na sprzedaż, wszystkie dane zostaną bezpiecznie wymazane z urządzenia i w ciągu 1-4 dni dostaniesz swoją należność.

Możliwość sprzedania starego telefonu, nawet uszkodzonego, jest dostępna dla klientów indywidualnych i dla firm.

Tekst powstał przy współpracy ze Swappie.

