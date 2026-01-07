Rząd bierze się za „szurów”. Co czeka antyszczepionkowców w sieci

Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, udzielił wywiadu Rzeczpospolitej, w której odniósł się do kwestii szerzonych na prawo i lewo fake newsów. Zapowiedział, że rząd zamierza z tym walczyć. W jaki sposób?

Rząd uderzy w dezinformację

W Polsce tak samo, jak w innych krajach Zachodu, narasta problem dezinformacji. Coraz większy poklask zyskują osoby o skrajnych poglądach, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistością, a przede wszystkim nauką. Chodzi między innymi o prawidłowe sposoby odżywania, zdrowie, ale też szczepionki. Rząd chce z tym walczyć.

Większą »karierę« robi naukowiec, który mówi, że szczepionki są szkodliwe, niż ten, który będzie opowiadał o zbiorowej odporności, o poziomie wyszczepialności czy o skuteczności szczepionek na poziomie 80 proc. mówi wiceszef MNiSW. w rozmowie z Rzeczpospolitą.

Zdaniem Szeptyckiego coraz częściej widzimy, że działalność merytoryczna przegrywa z tym, co niemerytoryczne. Dlatego zapowiedział, że rząd będzie tłumaczyć mechanizmy działania i powstawania fake newsów. Promowana będzie też nauka, aby pokazać, jak jest ona ważna w budowaniu odporność na dezinformację.

Będziemy obnażać oraz tłumaczyć mechanizmy działania i powstawania fake newsów. Będziemy prowadzić monitoring sieci i mediów społecznościowych, żeby wykrywać fake newsy naukowe. Będziemy je dementować również za pośrednictwem stworzonych w tym celu fanpage’ów na platformach społecznościowych. dodał.