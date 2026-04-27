RODO ma już 10 lat. Szykują się duże zmiany w prawie

Dekada ochrony danych obywateli

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 roku zostało przyjęte dokładnie 10 lat temu. Od tego czasu prawo to jest głównym elementem ochrony prywatności w Europie. RODO dało ludziom nowe narzędzia do kontrolowania własnych informacji. Wcześniej dane często traktowano jako darmowy zasób dla biznesu. Teraz stanowią one wartość chronioną prawnie.

Wprowadzenie tych standardów wymusiło na firmach i instytucjach lepsze zabezpieczenia. Organizacje muszą stosować procedury zapobiegające wyciekom. Obywatele z kolei zyskali prawo do bycia zapomnianym. Mają też możliwość łatwego przenoszenia danych między różnymi usługodawcami. To przyczyniło się do budowy zaufania w gospodarce cyfrowej.

Firmy muszą w jasny sposób informować użytkowników o celach przetwarzania informacji. Ważnym efektem wprowadzenia RODO jest również wzrost świadomości społecznej. Ochrona prywatności stała się tematem powszechnie znanym i dyskutowanym. Ludzie wiedzą, kto, po co i jak długo przechowuje ich dane.

Nowe wyzwania i rozwój sztucznej inteligencji

Przez ostatnie dziesięć lat technologia mocno się rozwinęła. Globalna gospodarka cyfrowa wygenerowała nowe problemy. Największym wyzwaniem dla obecnych przepisów okazała się sztuczna inteligencja. Modele AI wymagają bardzo dużych ilości danych do trenowania. Rzeczywistość technologiczna wygląda dziś inaczej niż w dniu uchwalenia rozporządzenia.

Europejskie prawo musi nadążać za tymi zmianami. Regulacje powinny nadal gwarantować obywatelom wysoki poziom ochrony. Jednocześnie przepisy nie mogą blokować rozwoju nowych technologii. Gospodarka europejska musi utrzymać konkurencyjność na rynku globalnym. Przepisy o ochronie danych wymagają dostosowania do tych realiów.

Projekt Digital Omnibus uprości procedury

Komisja Europejska widzi pilną potrzebę modernizacji prawa. Odpowiedzią na te wyzwania jest projekt Digital Omnibus. Inicjatywa ta ma dostosować unijne regulacje do współczesnej gospodarki. Celem jest stworzenie przejrzystych i przyjaznych ram prawnych.

Prace nad nowymi przepisami obejmują uproszczenie wielu procedur. Zmiany mają zmniejszyć obciążenia biurokratyczne dla firm. Jest to bardzo ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt określi zasady wykorzystywania informacji przy pracy ze sztuczną inteligencją. Prawo ma też ułatwić wdrażanie nowoczesnych systemów informatycznych.

Kolejnym celem jest usunięcie problemów z interpretacją prawa. Przepisy mają być stosowane tak samo we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Ma to zapewnić większą pewność prawną dla przedsiębiorców. Obecnie na szczeblu unijnym trwają intensywne prace nad tekstem tych nowelizacji.

Polski głos w tworzeniu nowego prawa

W prace nad pakietem Digital Omnibus aktywnie angażują się eksperci Ministerstwa Cyfryzacji, czytamy w komunikacie resortu. Urzędnicy dbają o to, by stanowisko Polski było wyraźnie słyszalne w Unii Europejskiej. Priorytetem rządu pozostaje utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa danych obywateli.

Polscy specjaliści dążą do wypracowania rozwiązań wspierających rynek. Nowe regulacje mają umożliwić krajowym firmom łatwiejszy rozwój. Ułatwią też swobodne wprowadzanie technologii do sprzedaży. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada bieżące komunikaty o kolejnych etapach prac legislacyjnych.

