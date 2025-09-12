Który operator ma najszybszy internet mobilny? Oto nowe wyniki
RFBenchmark podał najnowsze wyniki testów szybkości internetu mobilnego w sierpniu. Wielkich zaskoczeń nie ma, a na czele niezmiennie znajdują się dwaj operatorzy – T-Mobile i Orange.
Kilka dni temu swój ranking szybkości internetu opublikował SpeedTest.pl, a teraz wynikami sierpniowych testów podzielił się RFBenchmark.
Nowy ranking powstał na podstawie 279 479 pomiarów zebranych przez użytkowników aplikacji mobilnej RFBenchmark. Najczęściej testowali oni jakość internetu w sieci Orange, która odpowiadała za 32,2% wszystkich pomiarów. Niewiele mniej badań przeprowadzono w zasięgu Play – dokładnie 32,4%. Kolejne miejsca zajęły sieci Plus (17,5% testów) oraz T-Mobile (17,9%).
Internet mobilny 5G
W sierpniu 2025 roku liderem w kategorii pobierania danych w 5G pozostał T-Mobile, osiągając wynik 382,5 Mb/s. Niewiele niższy rezultat zanotował Orange – 374,8 Mb/s. Obaj operatorzy utrzymali tym samym wysoką dynamikę z lipca, choć wartości są nieco niższe niż miesiąc wcześniej (odpowiednio 398,4 Mb/s i 378,3 Mb/s). Wyraźnie słabiej wypadły Play (215,4 Mb/s) oraz Plus (130,9 Mb/s).
Również w kategorii wysyłania danych na pierwszym miejscu znalazł się T-Mobile (62,2 Mb/s), tuż przed Orange (60,1 Mb/s). Play zanotował 51,8 Mb/s, a Plus – 27,4 Mb/s.
W pomiarach opóźnień liderem został Orange, notując średni ping 20,3 ms. Kolejne miejsca zajęły Play (21,9 ms) i T-Mobile (23,6 ms). Plus, podobnie jak w poprzednim miesiącu, osiągnął najwyższe opóźnienie – 27,0 ms.
|5G
|Orange
|Play
|Plus
|T-Mobile
|Szybkość pobierania danych
|374,8 Mb/s
|215,4 Mb/s
|130,9 Mb/s
|382,5 Mb/s
|Szybkość wysyłania danych
|60,1 Mb/s
|51,8 Mb/s
|27,4 Mb/s
|62,2 Mb/s
|Ping
|20,3 ms
|21,9 ms
|27,0 ms
|23,6 ms
|Liczba pomiarów
|37756
|39020
|21390
|20269
Internet mobilny 4G LTE
W technologii LTE najszybszy internet mobilny ponownie zapewnił T-Mobile, uzyskując 61,1 Mb/s. To wynik nieco lepszy niż w lipcu (56,9 Mb/s). Na kolejnych pozycjach znalazły się Orange (48,5 Mb/s), Play (44,5 Mb/s) oraz Plus (42,2 Mb/s).
Pod względem szybkości wysyłania danych najlepszy wynik odnotował T-Mobile (22,4 Mb/s), wyprzedzając Play (21,8 Mb/s) i Orange (20,8 Mb/s). Plus z wynikiem 18,1 Mb/s nadal zamyka zestawienie. Pod względem opóźnień w LTE pierwsze miejsce zajmuje Orange (26,7 ms), przed Play (29,7 ms) i T-Mobile (31,0 ms). Plus ponownie znalazł się na końcu zestawienia z wynikiem 38,8 ms.
|LTE
|Orange
|Play
|Plus
|T-Mobile
|Szybkość pobierania danych
|48,5 Mb/s
|44,5 Mb/s
|42,2 Mb/s
|61,1 Mb/s
|Szybkość wysyłania danych
|20,8 Mb/s
|21,8 Mb/s
|18,1 Mb/s
|22,4 Mb/s
|Ping
|26,7 ms
|29,7 ms
|38,8 ms
|31,0 ms
|Liczba pomiarów
|51987
|50696
|26700
|29619