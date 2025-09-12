Który operator ma najszybszy internet mobilny? Oto nowe wyniki

Kilka dni temu swój ranking szybkości internetu opublikował SpeedTest.pl, a teraz wynikami sierpniowych testów podzielił się RFBenchmark.

Nowy ranking powstał na podstawie 279 479 pomiarów zebranych przez użytkowników aplikacji mobilnej RFBenchmark. Najczęściej testowali oni jakość internetu w sieci Orange, która odpowiadała za 32,2% wszystkich pomiarów. Niewiele mniej badań przeprowadzono w zasięgu Play – dokładnie 32,4%. Kolejne miejsca zajęły sieci Plus (17,5% testów) oraz T-Mobile (17,9%).

Internet mobilny 5G

W sierpniu 2025 roku liderem w kategorii pobierania danych w 5G pozostał T-Mobile, osiągając wynik 382,5 Mb/s. Niewiele niższy rezultat zanotował Orange – 374,8 Mb/s. Obaj operatorzy utrzymali tym samym wysoką dynamikę z lipca, choć wartości są nieco niższe niż miesiąc wcześniej (odpowiednio 398,4 Mb/s i 378,3 Mb/s). Wyraźnie słabiej wypadły Play (215,4 Mb/s) oraz Plus (130,9 Mb/s).

Również w kategorii wysyłania danych na pierwszym miejscu znalazł się T-Mobile (62,2 Mb/s), tuż przed Orange (60,1 Mb/s). Play zanotował 51,8 Mb/s, a Plus – 27,4 Mb/s.

W pomiarach opóźnień liderem został Orange, notując średni ping 20,3 ms. Kolejne miejsca zajęły Play (21,9 ms) i T-Mobile (23,6 ms). Plus, podobnie jak w poprzednim miesiącu, osiągnął najwyższe opóźnienie – 27,0 ms.

5G Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 374,8 Mb/s 215,4 Mb/s 130,9 Mb/s 382,5 Mb/s Szybkość wysyłania danych 60,1 Mb/s 51,8 Mb/s 27,4 Mb/s 62,2 Mb/s Ping 20,3 ms 21,9 ms 27,0 ms 23,6 ms Liczba pomiarów 37756 39020 21390 20269 Pokaż więcej

Internet mobilny 4G LTE

W technologii LTE najszybszy internet mobilny ponownie zapewnił T-Mobile, uzyskując 61,1 Mb/s. To wynik nieco lepszy niż w lipcu (56,9 Mb/s). Na kolejnych pozycjach znalazły się Orange (48,5 Mb/s), Play (44,5 Mb/s) oraz Plus (42,2 Mb/s).

Pod względem szybkości wysyłania danych najlepszy wynik odnotował T-Mobile (22,4 Mb/s), wyprzedzając Play (21,8 Mb/s) i Orange (20,8 Mb/s). Plus z wynikiem 18,1 Mb/s nadal zamyka zestawienie. Pod względem opóźnień w LTE pierwsze miejsce zajmuje Orange (26,7 ms), przed Play (29,7 ms) i T-Mobile (31,0 ms). Plus ponownie znalazł się na końcu zestawienia z wynikiem 38,8 ms.