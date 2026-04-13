Więcej GB w Premium Mobile i zniżka na kolejny SIMy

Więcej Internetu za staż w sieci

Nowe zasady obowiązują od 9 kwietnia. Operator utrzymał charakterystyczne dla siebie proste zasady oraz elastyczne umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Głównym elementem nowej propozycji są rosnące pakiety gigabajtów w taryfach Freedom. Ilość dostępnych danych zwiększa się automatycznie co pół roku.

W planie Freedom S za 25,70 zł miesięcznie paczka danych rośnie docelowo do poziomu 85 GB. Najwyższy abonament o nazwie Freedom L kosztuje 39,70 zł miesięcznie. W tym przypadku użytkownicy mogą liczyć na pakiet sięgający aż 400 GB każdego miesiąca. Osoby decydujące się na przeniesienie numeru od innego dostawcy są dodatkowo premiowane. Otrzymują oni większą ilość danych już na samym początku umowy. Dzięki temu maksymalne limity transferu osiągają znacznie szybciej niż pozostali klienci.

Dodatkowe karty SIM w niższej cenie

Kolejną nowością jest wprowadzenie rabatów za posiadanie więcej niż jednego numeru, czyli tak zwanych WieloSIMów. Według nowych zasad drugi oraz każdy następny numer jest objęty zniżką. Opłata za taką dodatkową kartę wynosi 20,70 zł miesięcznie. Oferuje ona przy tym identyczne parametry jak abonament podstawowy, co oznacza taką samą paczkę gigabajtów.

Jedynym wymogiem jest utrzymywanie wszystkich numerów w ramach jednego konta abonenckiego. Pozwala to na korzystanie z taryfy Freedom L z pakietem 400 GB za niewiele ponad 20 złotych miesięcznie (drugi i kolejne numery).

Internet 5G z dużymi bonusami

Nowa oferta objęła również pakiety Internetu mobilnego 5G. Zasady przyznawania dodatkowych danych za staż są tutaj podobne do ofert telefonicznych. W planie FreedomNET M limit rośnie do 500 GB po pół roku korzystania z usługi. Użytkownicy najwyższego wariantu FreedomNET L mogą natomiast zyskać aż 1000 GB po sześciu miesiącach stażu. W tych taryfach również obowiązują umowy z krótkim okresem wypowiedzenia.

W przypadku Internetu mobilnego system rabatowy działa nieco inaczej. Klient płaci pełną kwotę za usługę dostępu do sieci, a zniżkę otrzymuje na dobrany do zestawu abonament telefoniczny lub kolejną kartę Internetu 5G. Kolejny SIMy kosztują po 20,70 zł miesięcznie.