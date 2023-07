Życie bez telefonu? Dla młodych Polaków to niemożliwe

Dzień bez smartfonu to niecodzienne doświadczenie dla młodych Polaków. Z raportu firmy Future Mind wynika, że 87% osób w wieku 15-20 lat patrzy w telefon nawet do 10 godzin dziennie, a co dziesiąty młody Polak byłby w stanie funkcjonować bez tego narzędzia maksymalnie przez godzinę.

Życie bez smartfonu – czy to w ogóle możliwe?

Korzystanie z telefonu komórkowego jest dla młodych ludzi sposobem na odnajdywanie się w bardzo dynamicznie zmieniającym świecie, w którym niestabilność gospodarcza, kryzys klimatyczny, pandemia czy wojna są realnymi problemami, a nie abstrakcyjnymi konceptami, o których można poczytać w książkach fabularnych.

Telefon jest obecnie czymś więcej, niż jedynie narzędziem komunikacji. Dla młodych ludzi jest to centrum zarządzania ich światem. Sięganie po smartfon w niemal każdej sytuacji staje się odruchem bezwarunkowym. Potwierdzają to wyniki raportu Future Mind, zgodnie z którymi tylko 4% młodych ludzi w wieku 15-20 lat poświęca swojemu smartfonowi mniej niż 1 godzinę dziennie. W przypadku starszych użytkowników procent ten wzrasta. Osoby w grupie wiekowej 21-25 lat, które korzystają z telefonu krócej niż godzinę na dobę, stanowią 8%, natomiast te w wieku 26-30 lat – 12%, a w grupie 31 do 35 lat jest to już co szósty badany.

Młodzi ludzie w znakomitej większości nie pamiętają czasów sprzed “ery smartfonu” i spędzają życie wpatrzeni w ekran telefonu. Może to prowadzić do wniosku, że współcześnie mamy do czynienia z pokoleniem “mobile zombie”. Warto jednak pamiętać, że telefon to potężne narzędzie, które nie służy jedynie do konsumpcji prostych i niekoniecznie wartościowych treści. Smartfon to dla młodzieży także środek komunikacji ze znajomymi, czytnik magazynów i książek, wsparcie w nauce, a także narzędzie zakupowe.

Aż 82% młodych realizuje tą drogą zakupy na platformach streamingowych, a 76% kupuje bilety do kina i teatru. Dodatkowo nasze badanie pokazuje, że dla młodych smartfon to sposób na radzenie sobie z konsekwencjami obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce, na przykład poprzez korzystanie z aplikacji mobilnych oferujących promocje. Nic więc dziwnego, że urządzenia mobilne zajmują centralne miejsce w życiu młodych Polek i Polaków, a funkcjonowanie bez nich stanowi duże wyzwanie. Dodatkowo młodzi to grupa wyczulona na kwestie wartości. To pokolenie, które nie tylko zwraca uwagę na to jakie wartości stoją za markami, w których kupują, ale także szczególnie wyraźnie mówi o tym, że bardzo ważne jest dla nich inwestowanie w naukę i rozwój (81%), walka o prawa zwierząt (72 proc.) czy kwestie klimatyczne (71%). Nie jest to więc pokolenie “mobile zombie”, a bardzo świadoma grupa, która po prostu korzysta z narzędzia ułatwiającego realizację potrzeb.

– powiedziała Izabela Franke, Head of Advisory Future Mind

Młodzi świadomymi klientami phygital

Wyniki raportu "Młodzi vs. Mobile. Wpatrzeni w ekran, czyli o młodych Polakach i technologii mobilnej" pokazują również ciekawy zarys młodego konsumenta. Ankietowani Polacy bardzo sprawnie łączą ze sobą różne kanały zakupowe. Aż 80% użytkowników w wieku 15-20 lat korzysta ze smartfonu podczas zakupów stacjonarnych. 65% z tej samej grupy używa aplikacji będąc w sklepie stacjonarnym w celu wykorzystania zniżek, rabatów i punktów w niej dostępnych.

Co ciekawe, ta sama grupa, która deklaratywnie nieszczególnie dba o swoje dane (59% zachowuje tylko podstawową ostrożność), najczęściej nie zechce przekazać swoich danych w zamian za zniżkę na zakupy (28%).

Młodzi użytkownicy smartfonów podchodzą do kwestii konsumpcji coraz bardziej świadomie, nie tylko w kwestii ochrony danych. Średnio 42% badanych ze wszystkich grup wiekowych zwraca uwagę na to, jakie wartości reprezentuje marka, której produkt zamierzają nabyć. Jeśli chodzi o sam design aplikacji, dla młodych ważna jest jej intuicyjność i czytelność. Średnio co 4 ankietowany wskazuje, że niechętnie korzysta z aplikacji, które tych dwóch warunków nie spełniają.

Smartfony zdominowały wiele aspektów życia najmłodszych - edukację, pracę, rozrywkę. To, co naprawdę powinno niepokoić to fakt, że najmłodsi mają bardzo niską świadomość tego, w jaki sposób chronić swoje dane w Internecie i jak ważne jest świadome zarządzanie tym aspektem życia. Młodzież oczekuje, że dostawcy oprogramowania i właściciele aplikacji zadbają o bezpieczeństwo ich danych. Jestem przekonana, że w świecie, w którym dane są najcenniejszym zasobem dla firm, potrzebna jest dyskusja o społecznej odpowiedzialności biznesu w tym obszarze. Nie tylko o fizycznym zabezpieczeniu pozyskanych informacji, ale także o zakresie zbieranych danych na temat najmłodszych, i etycznym ich wykorzystaniu tak, aby dobro dzieci było zawsze istotniejsze niż jakiekolwiek cele komercyjne.

– wyjaśniła Izabela Franke

Nowy trend – escaping

Pomimo wszechobecności smartfonów, nadal istnieje potrzeba odcięcia się od cyfrowego świata, do czego ma rokrocznie zachęcać Światowy Dzień bez Telefonu Komórkowego (15 lipca 2023). W kontekście tego wydarzenia, warto wspomnieć o coraz bardziej popularnym trendzie "escaping’u". Polega on na świadomym ograniczaniu korzystania z wirtualnej rzeczywistości na pewien czas. W skali światowej przybiera on różne postaci, od radykalnego pozostawienia telefonu w domu i spędzenia bez niego kilku godzin, aż po modele telefonów „vintage”, czy też aplikacje oferujące ćwiczenia medytacyjne oraz wyciszające, które umożliwiają zadbanie o swoje zdrowie psychiczne.

Globalny trend escaping, który występuje w różnych formach i społecznościach, to dla młodych osób sposób radzenia sobie z osaczającą ich cyberrzeczywistością. Naturalnie, osoby spędzające z telefonem 10 godzin dziennie, mogłyby napotkać pewne trudności z wytrzymaniem bez niego przez dłuższy czas. Jednakże, według naszego raportu, w każdej badanej grupie wiekowej ponad jedna trzecia ankietowanych deklaruje, że wytrzymałaby bez smartfonu pół dnia. Taki okres daje pewien potencjał właśnie do escapingu – czy to w formie pozostawienia telefonu w domu i spotkania ze znajomymi, rozwijania zainteresowań, czy uprawiania sportu. Możliwości jest wiele, a Światowy Dzień bez Telefonu Komórkowego, tym bardziej zachęca do podjęcia takiego wyzwania.

– dodała Maria Gordiyenko, Senior Digital Strategist Future Mind

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Future Mind