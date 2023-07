Honor Watch 4 wkracza z dużym ekranem AMOLED, GPS i Dual eSIM

Honor zaprezentował nie tylko składany smartfon Honor Magic V2, ale także przedstawił swój najnowszy smart zegarek Honor Watch 4. Urządzenie mocno przypomina Apple Watcha, ale jest kilkukrotnie tańsze.

Honor Watch 4 to zegarek w aluminiowej kopercie o kształcie zbliżonym do prostokąta, w czym wyraźnie nawiązuje do zegarków Apple. Powstały trzy wersje kolorystyczne urządzenia – czarna, złota i niebieska.

Na kopercie o rozmiarze 45,3 x 39,1 x 11,2 mm umieszczony jest duży wyświetlacz AMOLED o przekątnej aż 1,75 cala, w rozdzielczości 450 x 390 pikseli, co daje zagęszczenie 340 ppi. Wygląd wyświetlacza można personalizować za pomocą ponad 400 tarcz. Zegarek waży zaledwie 32 g i zapewnia wodoszczelność 5ATM, czyli w teorii do 50 m.

Wewnątrz nie brakuje solidnych komponentów. Dzięki obecności mikrofonu i głośnika, a także podwójnego modułu eSIM, zegarek może być wykorzystywany do prowadzenia rozmów głosowych bez konieczności używania telefonu. W razie czego można jednak do tego wykorzystać połączenie przez złącze Bluetooth 5.2.

Zegarek ma też NFC, a także solidne wsparcie dla systemów pozycjonowania: GPS, Beidou, GLONASS, GALILEO i QZSS.

Honor Watch 4 zapewnia monitorowanie aktywności sportowych i zdrowotnych, w czym pomaga pulsometr pracujący w trybie 24/7, mierzący także natlenienie krwi SpO2. Nie brakuje analizy snu, stresu i innych narzędzi ułatwiających utrzymanie odpowiedniego stanu zdrowia.

Zegarek oferuje 12 profesjonalnych trybów sportowych oraz 85 standardowych. Wszystkim zarządza system MagicOS w wersji na zegarki.

Akumulator w Honor Watchu 4 ma pozwolić na do 10 dni pracy w trybie smart, do czego zalicza się także korzystanie z LTE dwie godziny dziennie.

Honor Watch 4 wchodzi do sprzedaży w Chinach, gdzie jego cena wynosi 999 juanów, czyli nieco ponad 550 zł. Nie ma jeszcze informacji o premierze globalnej, ale gdyby trafił za niewiele większą kwotę do Polski, na pewno mógłby liczyć na zainteresowanie nabywców.

Źródło zdjęć: Honor